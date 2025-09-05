PUBLIKA NE MOŽE U SALU: Odbojkaši Srbije igraju sa Kanadom pred put na Svetsko prvenstvo
POSLEDNjU proveru pred odlazak na Svetsko prvenstvo od 12. do 28. septembra na Filipinima odbojkaši Srbije će imati u subotu protiv Kanade. Meč će se odigrati u dvorani na Košutnjaku bez prisustva publike.
Biće to duel dve selekcije slične snage. Kanađani su 11, a Srbi 12. na svetskoj rang listi. Našima mi pobeda donela neophodno samopuzdanje uoči šampionata planete.
"Orlovi" u utorak uveče kreću za Manilu, a na SP startuju u nedelju, kada u prvom meču grupe H igraju sa Češkom.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Dva dana kasnije sastaju se sa Kinom,a 18. sa Brazilom.
Prve dve selekcije izboriće osminufinala.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Iz penala ubio golmana! (VIDEO)
Sport je zadesila tragedija.
05. 09. 2025. u 15:51
"ON JE SRBIN, I TIME JE SVE REČENO" Ko je Bikovićeva bivša koja je privedena zbog DROGE? "Privlače me huligani!"
Aglaija Tarasova je privedena na moskovskom aerodromu zbog pronalaska narkotika
05. 09. 2025. u 15:39
Komentari (0)