PUBLIKA NE MOŽE U SALU: Odbojkaši Srbije igraju sa Kanadom pred put na Svetsko prvenstvo

POSLEDNjU proveru pred odlazak na Svetsko prvenstvo od 12. do 28. septembra na Filipinima odbojkaši Srbije će imati u subotu protiv Kanade. Meč će se odigrati u dvorani na Košutnjaku bez prisustva publike.

Foto: Profimedia

Biće to duel dve selekcije slične snage. Kanađani su 11, a Srbi 12. na svetskoj rang listi. Našima mi pobeda donela neophodno samopuzdanje uoči šampionata planete.

"Orlovi" u utorak uveče kreću za Manilu, a na SP startuju u nedelju, kada u prvom meču grupe H igraju sa Češkom.

Dva dana kasnije sastaju se sa Kinom,a 18. sa Brazilom.

Prve dve selekcije izboriće osminufinala.