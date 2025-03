"NAJBOLNIJI PORAZ SARE ĆIRKOVIĆ" Srbija potvrdila pet bronzi u Nišu, nada za finale u rukama Brankovićeve

Bronzu su potvrdile Dragana Jovanović, Sara Ćirković, Natalija Šadrina, Anastasija Lukajić i Nikolina Gajić. Ostala je još jedna prilika za Srbiju za plasman u finale i ona se nalazi u rukama naše Anđele Branković koja će u drugoj sesiji peti meč od 18:00 časova boksovati protiv predstavnice Turske Jildiz Esre Kahraman u kategoriji 54-57 kg.

FOTO: BSS/Dušan Milenković

Treći meč prve polufinalne sesije boksovala je srpska reprezentativka, potvrđena šampionka, 19 – godišnja Dragana Jovanović protiv predstavnice Turske Busenaz Čakiroglu. U kategoriji od 50 do 52 kg, iako borbena i hrabra od početka do kraja Dragana je zaustavljena u borbi za finale prekidom u trećoj rundi.

Bronzana sa Evropskog šampionata 2024. u Beogradu Jovanovićeva osvojila je sada i svetsku seniorsku bronzu za Srbiju!

“Iskreno očekivala sam da će trajati tri runde kao što i jeste, ostao je poslednji minut. Mislim da nije bilo potrebe uopšte za bilo kakvim brojanjem niti da je to trebalo. Imali smo još do kraja minut, tako da, eto jedino mi je to žao što nisam odboksovala do kraja meč. Ali znala sam protiv koga boksujem, prvakinja sveta, dvostruka, dva puta srebro sa Olimpijskih igara. Ja sam prezadovoljna, borila sam se kao lav i moja bronza sija kao zlato” – rekla je Jovanovićeva.

Zlatna devojka srpskog boksa, 20-godišnja Sara Ćirković u kategoriji od 52 do 54 kg boksovala je četvrti meč prve polufinalne sesije na Prvenstvu sveta u Nišu protiv Marokanke Vidad Bertal. Sevali su munjeviti udarci, protivnice se nisu štedele, bila je Sara pred pobedom, ali su sudije odlučile da pobedu rezultatom 4:3 upišu Marokanki. Aktuelna seniorska i omladinska šampionka Evrope, juniorska Evropska i svetska šampionka Sara Ćirković osvojila je Srbiji svetsku seniorsku bronzu u hali „Čair“!

Šesti meč prve polufinalne sesije boksovala je zlatna reprezentativka Srbije 34- godišnja Natalija Šadrina u kategoriji od 57 do 60kg protiv Kazahstanke Viktorije Grafejeve i izgubila rezultatom 4:1. Aktuelna šampionka Evrope Šadrina ostala je bez prilike da objedini zlata, da nakon evropskog trona kroči i na svetski. Natalija je Srbiji iskovala bronzu na SP u Nišu!

Svetska bronza potvrđena za 22- godišnju srpsku reprezentativku Anastasiju Lukajić. Osmi meč prve sesije polufinalnog dana takmičenja na Prvenstvu sveta za žene u boksu koje se održava u niškom „Čairu“, mlada i hrabra bokserka Srbije Lukajićeva u borbi za plasman u finale zaustavljena je od bokserke iz Turske Busenaz Surmeneli u kategoriji od 63 do 66 kg. Turska šampionka je i nosilac olimpijskog, dva svetska, evropskog, mediteranskog i zlata sa Evropskih igara.

Deseti meč polufinalne sesije boksovala je reprezentativka Srbije Nikolina Gajić protiv Ife Orork iz Irske u kategoriji od 70 do 75 kg. Bronzana sa Prvenstva Evrope 2024. naša Nikolina ove godine upisala je i svetsku bronzu nakon velike borbe u polufinalu. Pobedu je odnela Irkinja trostruka i aktuelna šampionka Evrope.

“U poslednja tri dana, tri dobre borbe. Posle Venecuele, Kazahstana eto došla je na red i Irkinja koja je, kako sam i juče rekla prvakinja sveta, prvakinja Evrope. Stvarno je klasa, i eto ako je prva runda bila 3:2, prosto nedostajala je ta snaga. Ja imam 4 kilograma manje, verovatno i 5 sada u meču, možda čak i 6. Nisam još ja toliko spremna u glavi za ovu kategoriju, ja imam 70, 71 kilogram i stvarno se borim sa devojkama koje su dosta teže od mene. Ali eto posle dve pobede osvojena je bronzana medalja na Svetskom prvenstvu. Mislim nema razloga da plačem i budem nezadovoljna, stvarno ovo je veliki vetar u leđa za dalje. Bitno mi je da je moja porodica ponosna na mene, da su svi srećni i treneri da su zadovoljni i da sam donela medalju za Srbiju” – rekla je Gajićeva nakon polufinala.

Selektor svih ženskih selekcija Srbije Mirko Ždralo:

“Tri teška poraza, od kojih je najbolniji Sare Ćirković koji smatramo i svi oni koji su gledali da je apsolutno nazasluženo izgubila. U našoj zemlji da se ovo desi ne mogu, ne mogu da shvatim zašto i zbog čega. Ali očigledno smo mala bokserska sila i ne možemo da pariramo svemu onome što se apsolutno vidimo dešava iza ringa. Anastasija Lukajić je pokazala da nije slučajno danas u polufinalnom meču, da nije slučajno osigurala medalju za Srbiju, time što je danas pokazala protiv olimpijske dvostruke svetske šampionke, evropske aktuelne šampionke, zaista odličan meč, mnogo je toga pokazala i ja i moj stručni štab možemo biti prezadovoljni. Nikolina Gajić u meču sa svetskom aktuelnom šampionkom pokazala je zaista da može da odboksuje, da može da izdrži. Naravno favorit u ovom meču jasno je bilo da je Irkinja i to je na ringu i pokazala. Međutim Nikolina je pokazala samim osvajanjem medalje na ovom prvenstvu i današnjim svojim izdanjem da može još mnogo da napreduje, da može uz ovu reprezentaciju, uz ovu ekipu da postigne siguran sam još veće rezultate” – rekao je nakon prve sesije selektor Ždralo.