"SPREMAN SAM ZA NOVE POBEDE“: Noris najavio borbu za titulu

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je da je ove godine sa svima spreman da se bori za šampionsku titulu u Formuli 1, nakon što je mnogo naučio tokom prošle sezone.

Vozač Meklarena Noris je prošle sezone zabeležio prve pobede u karijeri i borio se za titulu sa Maksom Verstapenom iz Red Bula, sezonu je završio na drugom mestu.

Britanac je rekao da ga je zaboleo poraz u toj borbi, ali da će se ove godine vratiti jači.

- Kada shvatiš da je gotovo, teško je. To sam radio odmalena, to je sve što sam želeo da radim. I tako, čim je ta prilika propuštena i kada je završeno - to boli - rekao je Noris za podkast "Formule 1" na "BBC".

Drugo mesto u šampionatu je njegov najbolji plasman u karijeri, a u borbu za titulu uključio se u drugom delu sezone, kada je smanjio zaostatak.

Prvu pobedu u Formuli 1 Noris je ostvario u trci za Veliku nagradu Majamija u maju, a sezonu je završio sa ukupno četiri pobede i osam pol pozicija.

- To je bila godina u kojoj sam, zapravo, bio prilično ponosan na svoje nastupe. Ponosan na nastup pod pritiskom, pružajući rezultat kada je trebalo. Istovremeno sam i grešio i mnogo sam naučio iz tih grešaka. Dakle, idemo u sledeću sezonu time da imamo šta je potrebno, imamo automobil. Verujem da sam dovoljno dobar vozač i da imam sve što je potrebno - rekao je Noris.

Nova sezona počinje 16. marta trkom za Veliku nagradu Australije.

