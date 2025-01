PONOSNI NA SPORT U SRBIJI: Najmasovnija sportska organizacija na Balkanu ima velike planove i u 2025. godini 

SPORT u Srbiji je na zdravim nogama, a najmasovnija sportska organizacija na Balkanu je u protekolih nekoliko godina uradila nekoliko konkretnih stvari na popularizaciji onoga po čemu je Srbija poznata širom sveta.

Nisu pobede i porazi samo sportski događaji pod svetlima velikih reflektora, pred kamerama u direktnim TV prenosima i u dvoranama pred 20.000 ljudi ili na stadionima pred duplo više gledalaca. Sport je i ono što se dešava na selu, ušuškanom u hladovini nekod duda, pokrivenom zlatnim bojama jeseni i ukupanom dečijim osmehom.

Sportski savez Srbije je u poslednjih nekoliko godina, od kako je na čelo ove organizacije došao proslavljeni srpski rvački olimpijski šampion Davor Štefanek i prvi operativac, generalni sekretar Goran Marinković, postala organizacija prepoznatljiva po vrlo konkretnim rezultatima rada.

- Izuzetno smo ponosni na sve ono što radimo u poslednjih nekoliko godina. Kada se osvrnem i pogledam sve naše akcije u protekloj kalendarskoj godini i kada vidim planove za 2025. godinu, zaista mogu da kažem da je srpski sport na dobrom putu, da je na zdravim nogama. U suštini, to je i bukvalni cilj svake naše akcije. Da nacija, od najmlađe populacije, pa do onih najstariji bude masovno uključena u bavljenje sportom. Od rekreativnih aktivnosti, pa sve do trenutka kada neki nastavnik u školi može da se pohvali da ima devojčicu ili dečaka koji su vrhunski talenti i svetla sportska budućnost naše Srbije - kaže za "Novosti" generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.

Nove akcije SPORTSKI savez Srbije će u 2025. godini krenuti i sa jednim pilot projektom. - Nazvali smo ga "sport za stare", odnosno promocija fizičke aktivnosti za naše najstarije sugrađane. Osim ove akcije, nastavljamo saradnju sa Ministarstvom sporta i želimo da što kvalitetnije učestvujemo u donošenju Nacionalne strategije za razvoj sporta u Srbiji. Svaka od prethodno navedenih akcija je vrlo konkretan dokaz kako se na toj strategiji radi i kako ona može da se unapređuje - dodaje Marinković.

Ova sportska organizacija, koja usko sarađuje sa Ministarstvom sporta i njegov je najbolji partner, će i u 2025. godini imati priliku da u velikim i malim sredinama uradi vrlo konkretne stvari na promociji sporta.

- Organizovali smo i prošle godine Male sajmove sporta, u 43 opštine širom zemlje smo podelili po dva kompleta sportske opreme i rekvizita i ovi sajmovi su nešto na šta smo vrlo ponosni, a i učesnici imaju priliku da se pokažu na delu i dodatno edukuju. "Liga malih šampiona" je poseban događaj za najmlađe učesnike. Deca iz svake opštine u Srbiji su se takmičičla za plasman na finale republičkog takmičenja na poligonima sretnosti, a najomiljenije finale je uvek trka na 20.000 centimetara, koja je tako popularno nazvana i uvek izaziva posebne, pa čak i navijačke emocije. Održava se uvek na Velikom sajmu sporta koji se već po tradiciji organizuje u Beogradu, na Adi Cigalnili - dodaje Marinković.

Otići u svaku opštinu, u najmanje mesto, ponuditi pomoć i saslušati ljude koji hoće da se bave sportom. Idealna prilika da se sve ovo uradi su "Seoske igre". Događaj koji više nije skriven od očiju javnosti i koji okuplja hiljade mladih ljudi i onih koji se tako ocećaju širom Srbije.

- Na "Seoskim igrama" se broj učesnika povećava svake godine. Na njima smo u prošloj godini imali 60 trenera koji su se dodatno edukovali, a posebno smo ponosni na besplatne treninge za žene. Osim toga, ponosni smo i na saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa kojim smo u policijskim akademijama u Zemunu u Sremskoj Kamenici ponovo organizovali sportske akcije u koje je bilo uključeno 12 odsto pripadnika policije, a cilj je da se taj procenta u ovoj godini poveća na 20 odsto - dodaje Marinković.

Majska nagrada TRADICIJA na koju su ponosni svi u Sportskom savezu Srbije, ali i svaki dobirnik je ovenčana u "Majskoj nagradi", jedinstvenom sportskom i društvenom priznanju koje se dobija samo jednom u životu. - Potrudili smo se da i kod "Majske nagrade" pooštrimo kriterijume po kojima se ona dobija, na kraju krajeva i vrednuje. Konkurencija će biti iz godine u godinu sve oštrija. Zaista se nadam da će rezultati naših sportista da nas nateraju na to - kaže Marinković.

Veliki sajam sporta je kruna rada svake godine.

- Sarađujemo sa mnogim organizacijama, od Antidoping agencije Srbije, preko Ministarstva informisanja i telekomunikacija, pa do "Fondacije Novak Đoković". Nije edukacija samo trening na terenu. To je često i priča sa najmlađima o njihovoj bezbednosti na internetu, kao i promocija pravih, sportskih i ljudskih vrednosti - kaže Marinković.

Ova, 2025. godina će biti još jedna u nizu onih koja će da okuplja hiljade najmlađih i najstarijih širom Srbije u želji da osete i podele radost bavljenja sportom.

- Za decu su izuzetno važna i druženja sa šampionima. Davor Štefanek i Tijana Bogdanović su podelili na mnogim mestima svoja najlepša iskustva iz sveta rvanja i tekvonda. Najmlađi sa osmehom i optimizmom odlaze sa ovih druženja. To je, ustvari, i osnivni motiv onoga čime se bavi Sportski savez Srbije - zaključuje generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.