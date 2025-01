BEZ RADA NEMA PODVIGA: Strateg rukometaša Partizana Đorđe Ćirković: Za čudo je potrebno vreme

RUKOMETAŠI Partizana su prošle sezone najavili, a ovo pokazali da su najozbiljniji rival neprikosnovenoj Vojvodini. Crno-beli su lane šokirali Novosađane u finalu Kupa, a ove su ih nadigrali u oba superligaška meča. Ekipu već godinu i po dana sa klupe sjajno vodi Đorđe Ćirković. Prekaljeni stručnjak je ponosan na igrače, ali je u velikom intervju za klupski sajt podvukao da uspeh nije došao preko noći.

sajt rk partizan

- Za mene je sve to proces. Za čudo je potrebno vreme i tako nešto se stvara kroz 300 treninga u toku godine. Naše tri pobede nad Vojvodinom u 2024. godini za mnoge su romantično haotične, a za mene su sistemski uredne, jer se vidi rad, uložen trud i poštovanje principa na kojima smo radili. Sjajan period je iza nas, ali vidim i po igračima da je to voda koja je već protekla ispod mosta - ističe između ostalog Ćirković.

Iskusni stručnjak najavljuje veliku borbu za titulu. A crno-beli žele da vrate krunu u Humsku 1.

- Da se malo našalim, rastužila me vest u medijima krajem decembra, da ne možemo da budemo prvaci. Onaj ko to misli moraće u našoj kući to i da nam pokaže. Kako ne možemo kada smo već neke "nemoguće" stvari uradili? Nećemo dozvoliti da nam neko zabrani da odredimo naše mogućnosti. Time nas samo dodatno motivišu. Imamo velike ambicije na sva tri fronta, ali je povratak titule najvažniji cilj. Koliko je to realno kada ekipa koja nam je glavni konkurent i dalje ima duplo veći budžet, videćemo. Nekada morate da postavite nerealne ciljeve ako želite napredak. Titula je san svih nas u klubu. A san nije ono što se dešava dok spavate, nego ono što vam ne da da spavate - podvukao je između ostalog Ćirković.

