ALBANCI HISTERIŠU: Zbog pesme uz koju je Srbin ušao u ring u Tirani - u lažnoj državi ne mogu da dođu sebi! (VIDEO)

Albanija je dočekala da usred njenog glavnog grada odjekuje da je Kosovo - Srbija. I, u južnoj srpskoj pokrajini postoje neki koji su zbog toga besni.

Za sve to je zaslužan jedan Srbin.

Podsetimo, u nedelju uveče u Tirani srpski bokser Stefan Marić ušao je u ring sa pesmom 'Veseli se, srpski rode'.

Ako je neko propustio, evo kako je izgledala ta scena pred njegovu borbu sa Ahmedom Kočijem:

Bokser Stefan Marić - video-snimak izlaska u ring u glavnom gradu Albanije

A onda..

Bes u lažnoj državi

Nakon što se dogodilo šta se dogodilo, Profesionalni bokserski savez lažne države Kosovo rešio je da se hitno oglasi.

Naime, Albanci iz južne srpske pokrajine izgrdili su svoje sunarodnike iz Tirane, navodeći da "takvi ustupci ne bi trebalo da se tolerišu u budućnosti".

Prištinski mediji navode da se u pomenutom saopštenju našlo i sledeće:

- Federacija profesionalnog boksa "Kosova" je sa zabrinutošću primila informaciju da je na večeri profesionalnog boksa, održanoj u nedelju u Tirani, srpskom bokseru dozvoljen ulazak u ring sa antikosovskim pesmama - naglašavaju u Savezu.

Šta je antikosovsko u pesmi koja Kosovo i veliča na najlepši način, upravo po njegovim znamenitim ličnostima, manastirima i geografskim pojmovima, ostaje misterija.

U saopštenju se dodaje i sledeće:

- Izražavamo duboko ogorčenje ovim događajem i tražimo od Albanskog bokserskog saveza, kao nadzornika profesionalnih bokserskih događaja u Albaniji, da preduzme mere protiv organizatora i bude oprezniji u budućnosti. Takođe molimo da upozori organizatore da se ovakav događaj ne bi ponovio. Saradnja između naših saveza je uvek bila veoma dobra, imajući u vidu da smo pomogli UBSH na putu ka članstvu u Evropskoj federaciji EBU. Želimo da se ovakvi nemili događaji više nikada ne ponove.

"Propust može proći nekažnjeno!"

Albanski medij "Koha ditore" naglašava i sledeće:

"Profesionalni boks (u Albaniji) je u svojevrsnom haosu. Večeri su brojne, često sumnjivog kvaliteta. To znači da ne postoji jasna odgovornost. Shodno tome, čak i ozbiljan propust nedelje u Tirani može proći nekažnjeno", ističe prištinski dnevnik.

Veseli se, srpski rode - tekst pesme Danice Crnogorčević

Ogrijalo Sunce sa Kosova polja ravna,

zasijale svetinje iz vremena davna...



Veseli se, srpski rode, srpski rode zbog slobode,

i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića,

i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice,

nek se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije!



Odjeknula zvona sa starih Dečana,

ovo je zemlja Lazara i Stefana...



Veseli se, srpski rode, srpski rode zbog slobode,

i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića,

i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice,

nek se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije!



Ovdje su grobovi slavnih predaka,

što odbraniše svetu vjeru od Turaka...



Veseli se, srpski rode, srpski rode zbog slobode,

i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića,

i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice,

nek se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije!

