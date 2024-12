KAKO SE KRČKAO TRANSFER VEKA U F1? Šef Ferarija Vaser otkrio detalje prelaska sedmostrukog šampiona

KAKO se dogodio jedan od najvećih transfera u F1?

Foto: Profimedia

Direktor Ferarija Frederik Vaser rekao je da uopšte nije bilo teško ubediti sedmostrukog svetskog šampiona "najbržeg cirkusa" Luisa Hamiltona da pređe u tu ekipu i da nijednog trenutka nije bio zabrinut zbog loših rezultata britanskog vozača u kvalifikacijama ove sezone. Britanac je na kraju sezone, posle 12 godina napustio Mercedes, sa kojim je osvojio šest od sedam šampionskih titula i od naredne godine voziće za Ferari.

Vest o prelasku Hamiltona u italijansku ekipu objavljena je u februaru i šokirala je svet Formule 1 i sporta uopšte. Vaser, koji je bio direktor Hamiltonu u juniorskim kategorijama, rekao je da nije bilo teško ubediti Britanca.

- Mi smo u 2023. godini pobedili u više trka nego Mercdes, početak sezone je takođe bio dobar, pa nije bilo toliko teško ubediti ga da će Ferari biti dobar projekat. Mislim da je najmanje 22 ili 23 godine na pameti imao projekat da vozi za Ferari, pošto smo o tome razgovarali 2004. godine - proučio je Vaser na tradicionalnom božićnom ručku sa novinarima u Maranelu.

Crveni kombinezon sanjaju svi u F1.

- To znači da nije bilo toliko teško. Ponekad je to i stvar slučajnosti ili da se planete poklope, da je on na tržištu, da Ferari ima slobodno mesto i tako dalje. Ali kontakt je bio lak. Počeli smo da razgovaramo pre godinu dana i uopšte nam nije bilo teško da ga ubedimo - dodao je on.

Poslednja godina u Mercedesu bila je teška za Hamiltona, koji je bio neuobičajeno loš u kvalifikacijama. On je u Kataru na pretposlednjoj trci u šampionatu nagovestio da "definitivno više nije brz", nakon što je bio sedmi u sprintu, a njegov timski kolega Džordž Rasel u prvom redu na stazi.

Upitan šta je mislio o toj izjavi, Vaser je ukazao da je Hamilton sa 16. mesta dospeo na četvrto u Abu Dabiju i da je to dokaz njegove brzine.

- Mislim da mu je bilo teško u kvalifikacijama, ali mislim da kvalifikacije u Abu Dabiju nisu povezane sa njegovim nastupom. Imao je veoma dobre trke u Las Vegasu i Abu Dabiju i nikada, zaista nikada, nikada, nikada nisam bio zabrinut zbog toga. Tom situacijom, ne kritikujem Luisa ili Mercedes, ali tom situacijom je bilo teško upravljati. I shvatam da ako ne ide dobro, to može da utiče na njihovu vezu - rekao je Vaser.

"Nije mu baš bilo dobro u mislima, ali je o tome bio jasan u Brazilu. Takođe, bio je veoma dobar u poslednjih nekoliko trka, pa uopšte nisam zabrinut", naveo je direktor Ferarija.

Otkako je preuzeo ekipu na početku 2023. godine, Vaser je bio jasan u primeni pristupa prema kojem ni Šarl Lekler ni Karlos Sainc nisu imali prioritet.

On je rekao da će nastojati da održi isti balans sa novim vozačkim parom, navodeći da je bitka između Leklera i Sainca bila veliki faktor u napretku ekipe.

- Više volim da se borimo za prva dva mesta nego za 19. i 20. i to je jasno. Poslednje dve godine sam ih pustio da se bore na stazi i to je koristilo ekipi, pošto je to bio deo oporavka. Lekler i Sainc su imali ogromno međusobno poštovanje - dodao je Vaser.

Dobar odnos imaju i Lekler i Hamilton i direktor ekipe veruje da to može da se nastavi u Ferariju, mada je bilo "mrkih" pogleda između njih dvojice posle VN Abu Dabija nedavno.

- Šarl-Luis, nisam posebno zabrinut zbog toga. Imaju ogromno međusobno poštovanje, poznaju se, o tome pričaju već mesecima - rekao je on.

Hamilton će prvi put voziti za Ferari na predsezonskim testiranjima u Bahreinu od 26. do 28. februara, ali vlada veliko interesovanje o tome kada će jedan od najboljih vozača u istoriji, koji će 7. januara napuniti 40 godina, voziti stariji model.

Vaser je rekao da zbog nepredvidivog vremena na Ferarijevoj privatnoj stazi u Fjoranu ne može da kaže tačan datum, ali da očekuje da će to biti emotivan prvi izlazak u crvenom za Hamiltona u nekom trenutku u januaru.

Ne planiraju se posebni medijski događaji kako bi se Hamilton predstavio kao novi vozač Ferarija. Zvanično predstavljanje ekipa obaviće se 18. februara, a Ferari je svoju promociju zakazao za dan kasnije.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.