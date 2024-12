BRAVO, IVANE! Kakva izjava hrvatskog Hulka nakon informacije da će Srbiji oduzeti medalju sa Olimpijskih igara i dodeliti je njemu

NIJE lako biti čovek, a još teže vrhunski sportista. Ivan Huklek je i čovek i sportista. Hulk, kako ga Hrvati zovu, nestvarno je reagovao na vest da bi mogao da dobije medalju sa Olimpijskih igara koju je izgubio u borbi sa Zurabom Datunašvilijem.

FOTO: Tanjug

Naime, Gruzin koji se borio pod zastavom Srbije je u međuvremenu suspendovan na pet godina zbog kršenja antidoping pravila, a njegovi rezultati su poništeni, pa tako i bronza iz Tokija.

I onda na scenu stupa Ivan, dok bi mnogi drugi se busali u prsa i bili još žešći zbog srpsko-hrvatskih odnosa, Huklel ne da spušta loptu, on ističe da je zasluženo izgubio od Datunašvilija, da doping ništa nije pomogao Gruzinu pod zastavom Srbije.

- Znam samo ono što sam pročitao u medijima, tako da ne bih previše komentarisao. Medalja bi mi mogla pripasti, ali video sam da je Gruzin uložio žalbu. Nema smisla baš govoriti o medalji sve dok ne vidimo kako će se završiti žalbeni postupak - rekao je Huklek za "Indeks", a onda poentirao:

- Ne bih rekao da je borba bila sporna. Ja sam izgubio, nadmudrio me. Ne mogu reći da je on bio fizički bolji ili jači nego inače. Jednostavno sam ja u toj borbi loše rvao. Kad si pod nekim supstancama, imaš bolji oporavak, bolji fokus i izdržljivost, ali ja ne mogu reći da sam to osetio u toj borbi - dodao je Huklek.

Huklek je otkrio i kako je informacija stigla do predsednika Hrvatske Zorana Milanovića.

- Pretpostavljam da je to saznao preko svog sina, koji je vrhunski rvač. Bio je treći na juniorskom prvenstvu ove godine. Sigurno je pričao s tatom, odnosno s predsednikom, o tome - pretpostavlja Huklek, koji je još jednom pokazao da ima nade za čovečanstvo i dobrih ljudi. Nije bitno da li je neko Srbin, Hrvat ili Gruzin, važno je da je čovek, a onda i vrhunski sportista.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.