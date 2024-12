"FAVORITI SU, ALI MI IMAMO ŠANSU DA SE POKAŽEMO U DOBROM IZDANJU": Trener Damjanović pred meč sa Crvenom zvezdom

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u sredu od 18.30 časova TSC u zaostalom meču šestog kola Superlige Srbije.

FOTO: FSS

Trener fudbalera TSC-a Jovan Damjanović rekao je da su utakmice sa Crvenom zvezdom praznik za svaki tim i motiv više da njegova ekipa prikaže najbolju igru.

- Čeka nas izuzetan protivnik koji u kontinuitetu igra dobro, a videli smo šta mogu u Evropi. Videlo se to već u načinu na koji su se kvalifikovali u Ligu šampionu, a pogotovu na utakmici protiv Bode Glimta, koja je najavila sjajne Zvezdine partije. Slagali su igru, postajali sve bolji i bolji i potvrdili kvalitet protiv Štutgarta. Očekujem lepu fudbalsku predstavu u sredu, na kojoj će TSC imati šansu da se prikaže u dobrom izdanju - rekao je Damjanović, preneo je klub.

FOTO: FK Crvena zvezda

On je dodao da je Zvezda u domaćem prvenstvu godinama konstantna i da je svakome ozbiljan rival.

- Favoriti su, ali imamo i mi kvalitete i želimo da iskoristimo ovu utakmicu da se što bolje spremimo za sve što nas čeka u budućnosti. Uvek je dobro kada igramo protiv jakog suparnika, jer se tada dodatno trudimo da budemo najbolji - rekao je Damjanović.

- Svakako, treba da ostanemo rasterećeni i pratimo naš put i realizujemo igru koju smo osmislili. Koristimo svaki trening, svaku utakmicu, kao novu priliku da se popravimo i postanemo jači. Trudićemo se da pružimo dobru predstavu svima koji dođu na meč - rekao je Damjanović

Damjanović je ponovio da je za njegovu ekipu svaka utakmica podjednako važna.

- Mi smo u procesu u kome želimo da kreiramo kulturu igre i sportskog ponašanja. Svaka utakmica nam znači, posebno one elitne evropske. Zvezda igra elitni fudbal i sa njima želimo da se sa izmerimo i vidimo šta možemo. Bez obzira što smo igrali dosta dobro u poslednje četiri utakmice, uvek ima prostora da budemo još kvalitetniji pa ćemo pokušati da to ostvarimo već sutra. Imamo još dosta posla i koristićemo svaku utakmicu i svaki trening da to postignemo - rekao je Damjanović.

