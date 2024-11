POSLE 11 GODINA: Rukometaši Partizan obezbedili proleće u Evropi

Rukometaši Partizana dočekaće "proleće" u Evropi prvi put posle 11 godina pošto su se ubedljivom pobedom nad Kremsom rezultatom 30:20 plasirali u osminu finala EHF kupa.

foto: EPA

U prvom meču Krems je u Austriji pobedio 25:24, a Partizan je taj minus danas lako nadoknadio i stigao do plasmana među 16 najboljih u EHF kupu.

Ime protivnika Partizan će saznati na žrebu 3. decembra, a mečevi osmine finala planirani su za 15. i 22. februar. Prethodni put Partizan je dočekao "proleće" u Evropi 2013. godine.

Partizan je nošen velikom podrškom sa tribina Sportskog centra "Voždovac" na Banjici mnogo bolje otvorio meč i već je na poluvremenu imao plus šest (15:9), a ta prednost je nastavila da raste u drugom poluvremenu do maksimalnih plus 11.

Na golu Partizana briljirao je Said Heidarirad sa čak 12 odbrana. Najefikasniji je u Partizanu bio Lazar Anđelković sa devet golova, a po četiri su dali Nikola Crnoglavac i Mladen Sotić. Tis Bergeman je sa sedam golova bio najefikasniji u Kremsu.

