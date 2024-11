HAOS U REGIONU: Pljušte prijave protiv čelnika Bokserskog saveza, sumnjiče ih da su proneverili stotine hiljada evra

BOKSERSKI savez Bosne i Hercegovine podneo je krivične prijave protiv pet osoba zbog sumnje da su oštetili savez za više stotina hiljada evra.

FOTO: EPA

Krivične prijave podnete su protiv Predraga Bartule, Enesa Pešteka, Adnana Pašića, Zijada Hodžića i Zdravka Simovića zbog sumnji da su oštetili BSBiH

- Imamo materijalne dokaze da su navedene osobe nezakonito prisvajale i privatizovale organizaciju evropskih prvenstava u Sarajevu i Banjaluci, te smo odlučni u tome da javno pozovemo nadležne institucije da nam pomognu da poslovanje Bokserskog saveza BiH vratimo u zakonske okvire kako bi služio sportu i sportistima, a ne pojedincima, stoji u saopštenju saveza.

Takođe navode da su "ogorčeni zbog postupaka navedenih osoba kao i zbog istupa Ahmeta Efendića, advokata smenjenog "paraupravnog" odbora bokserskog saveza koji koristi zastoj u upisu izmena u registru ministarstva pravde BiH dovodeći i dalje javnost u zabludu da su oni zakonski predstavnici Saveza. Dotični se u više navrata javno oglašavao, iznoseći niz neistina, optužujući druge ugledne članove bokserskog saveza upravo za ono što njegovi klijenti rade i što nastavljaju da rade".

Kao je dokaz za iznesene optužbe dostavljen je zapisnik o inspekcijskom nadzoru porezne uprave BiH, u kome je konstatovano da organizatori na čelu sa Bartulom nisu prikazali sve uplate kotizacija zemalja učesnica (za 80 učesnika kotizacija je iznosila hiljadu evra), da su naplaćivali visoke iznose putem blagajne, kao i da preko 70.000 km gotovine iz blagajne nije preneseno na račun saveza, čime je savez oštećen za stotine hiljada evra, tvrde.

Što se tiče Evropskog prvenstva u olimpijskom boksu održanog u Banjoj Luci, situacija je gora s obzirom na to da savez nema podatke o takmičenju, niti su uplate išle preko računa, a tvrdi se da je uplaćeno više od 500.000 evra. Do danas nije poznato gde je taj novac završio.

Sumnja se da su Bartula, Pašić, Simović, Peštek i Hodžić primljeni novac od kotizacija u gotovini trošili u privatne svrhe, zbog čega je Bokserski savez Federacije BiH podneo krivične prijave protiv njih.

- Želimo upoznati javnost i sa daljom samovoljom navedenih osoba, koje su otišli toliko daleko da u boksersku reprezentaciju BiH ne pozivaju državne prvake, već podobne boksere iz svojih klubova. Nonsens je i da Bartula plaća advokata koji zastupa njega i njegove saradnike u parnici protiv Bokserskog saveza BiH, ni manje ni više nego novcem Bokserskog saveza BiH. Pored ovoga plaćali su hotelske sobe po duplo većim cenama od cena koje su isti ti hoteli ponudili za isto to Evropsko prvenstvo za juniore u Sarajevu, čime je Savez ponovo oštećen ponovo za stotine hiljada KM, kao i navodne usluge bazena u iznosima od 5.000 do 10.000 KM, svakog meseca od završetka prvenstva u junu do danas - stoji u saopštenju.

BONUS VIDEO: Sportski skanal koji je ušao u istoriju

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.