TAČKA NA USPEŠNU SEZONU! Elzan Bibić brani titulu na petom Beogradskom polumaratonu

Tačka na veoma uspešnu trkačku sezonu u Srbiji u 2024. godini biće stavljena održavanjem petog Beogradskog polumaratona koji je na programu 24. novembra. To će biti peti ovogodišnji događaj u organizaciji Beogradskog maratona, a osim trke na 21 kilometar, biće održana i trka na 10 hiljada metara.

Foto: Privatna arhiva

Prema rečima organizatora, i ova manifestacija već je nadmašila brojku od preko četiri hiljade učesnika, čime je oboren rekord po broju trkača, a s obzirom na to da je broj mesta ograničen, iz Beogradskog maratona pozivaju sve zainteresovane da na vreme izvrše prijave.

Start trke zakazan je za 10 časova na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Resavske ulice, cilj će tradicionalno biti ispred hotela „Moskva”, a na stazi će biti i najbolji dugoprugaš Srbije – Elzan Bibić.

Momak iz Novog Pazara braniće prvo mesto osvojeno prošle godine, kada je postavio i rekord staze rezultatom 62 minuta i 15 sekundi.

- Utisci od prošle godine su nezaboravni. Oboriti rekord staze bio je jedan od najlepših trenutaka u mojoj trkačkoj karijeri. Sećam se tog osećaja kada sam prešao ciljnu liniju i video sve te ljude koji slave. Bilo je veoma emotivno i motivisalo me da nastavim da treniram i postavljam nove ciljeve“, istakao je Bibić.

Elzanu su nedostajale četiri sekunde da obori državni rekord u polumaratonu, koji od 1998. godine drži Janko Benša. Bibić je najavio napad na najbolji rezultat koji je star punih 26 godina.

- I ove godine imam velika očekivanja. Nadam se još većem broju trkača, a organizacija je iz godine u godinu sve bolja. Atmosfera će ubeđen sam biti sjajna, sa puno podrške duž cele staze - kaže Elzan.

Reprezentativac Srbije očekuje da će imati kvalitetne rivale.

- Uvek je tu nekoliko jakih trkača, koji su spremni da daju sve od sebe. To me dodatno inspiriše da se pripremim još bolje. Izazov je trčati protiv najboljih, ali to trčanje čini uzbudljivim.

Ipak, jednu stvar Elzan Bibić stavlja u prvi plan.

- Posebna čar je trčanje pred domaćom publikom. Kada čujem navijanje svog tima, prijatelja, porodice, osećam se kao da mogu da trčim zauvek. To daje dodatnu energiju i motivaciju, a često se setim momenata kada sam trenirao za takve trenutke - zaključio je Bibić.

Organizatori najavljuju da će i peti Beogradski polumaraton učesnicima ponovo doneti jedinstven trkački ugođaj na stazi, svi trkači na poklon će dobiti majicu, a oni koji završe trke na 21 i 10 kilometara biće nagrađeni medaljama i onlajn diplomama.

