ČAS VATERPOLA: Vaterpolisti Novog Beograda održali lekciju Radničkom

Odličnom igrom, vaterpolisti Novog Beograda pobedili su ekipu kragujevačkog Radničkog rezultatom 14:10 po četvrtinama 4:0, 4:4, 4:2, 2:4 u šestom kolu Regionalne lige.

Foto arhiva VN

Strelci za Novi Beograd su bili: Vlahopulos tri, Lukić, Skumpakis, Perković i Gbadamasi dva, Dimitrijević, Vučinić i Ćuk a za Radnički: Drašović tri, Dadvani dva, Antić, Janković, Murišić, Vasić, Stanojević po jedan.

Novi Beograd je imao igrača više 13 – 8, Radnički 15-4. Novi Beograd je sjajno odigrao prvu četvrtinu. U prvih nekoliko minuta raspoloženi Lukić dva puta i komandant igre Vlahopulos su doneli veliku prednost koja je donela kako sigurnost u igri tako i nervozu kod tima Uroša Stevanovića.

Foto arhiva VN

Kada je Radnički, koji je igrao bez povređenog Rašovića stigao do daha na scenu je stupila odbrana šampiona predvođena izvrsnim Glušcem koji je skupio pet odbrana. Ćuk je potom, na dobro poznati način matirao Filipovića za velikih 4:0 posle prve četvrtine. Seriju je u prvom napadu druge četvrtine nastavio Vučinić.

Posle isključenja Trtovića, Radnički je preko Drašovića u 10. minutu stigao do prvog gola.Poslednjih osam minuta su bili samo formalnost. Kada se zna da je bilo 11:4 za Novi Beograd konačnih 14:10 ne deluje toliko loše za poražene. Bio je to derbi koji je doneo mnogo zadovoljstva šampionu, pre svega Vlahopulosu, Glušcu ali i drugim igračima dok Radničkom ostaje mnogo posla da se stigne do željenih visina.

Tabela:

Novi Beograd 17,

Jadran Split 16,

Radnički 13,

Mladost 12,

Jadran Herceg Novi i Šabac 9,

Solaris 8,

Jug 7,

Primorje, Crvena zvezda 6,

Primorac 5,

Valis 0

