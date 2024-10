MREŽA ZA SPORT: U Leskvocu održan prvi sastanak Stalne konferencije gradova i opština

STALNA konferencija gradova i opština (SKGO), u saradnji sa Ministarstvom sporta i Sportskim savezom Srbije nastavlja saradnju i organizaciju zajedničkih panel diskusija Mreže za sport. Tako je prvi ovogodišnji sastanak održan u Leskovcu, na kome je otvoren dijalog između republičkih i lokalnih vlasti i teritorijalnih sportskih saveza, sa ciljem da se razmotre izazovi, zajednički ciljevi, mere i aktivnosti u oblasti sporta na lokalnom nivou. U fokusu ovih razgovora bila je Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2025 – 2035. godine.

Sportski savez Srbije

- Danas stojimo pred važnim zadatkom – kreiramo strateški okvir za razvoj sporta u narednoj deceniji. Ovaj dokument, koji će obuhvatiti viziju, ciljeve i konkretne mere, mora biti rezultat zajedničkog promišljanja i konsenzusa. Lokalna samouprava igra ključnu ulogu u tome, jer sport nije samo nacionalni brend po kojem smo poznati u svetu, već i svakodnevna realnost na lokalnom nivou – u našim školama, parkovima, sportskim halama - rekao je Goran Cvetanović, predsednik SKGO i gradonačelnik Leskovca.

- Danas smo opet tu zajedno sa Vama sportskim radnicima da razgovaramo na temu budućih strateških opredeljenja i gde to mi vidimo naš sistem sporta u narednih deset godina na koliko će biti oročena Strategija razvoja sporta koju Ministarstvo sporta priprema. Kao resorni minister formirao sam Radnu grupu za izradu Strategije razvoja sporta za period 2025-2035 sa pripadajućim Akcionim planom. Na početku našeg rada otpočeli smo veliko istraživanje koje treba da nam da odgovor u kakvom se trenutnom stanju nalazi naš sport I da u tom smislu probamo da nađemo možda neka nova rešenja, nove načine kako da dođemo do boljih rezultat ali i kao da povećamo obuhvat onih koji se redovono bave fizičkom kulturom. Sport je više od aktivnosti to je temelj zdravih zajednica, temelj razvoja mladih ljudi, jačanje identiteta kako ličnog tako i nacionalnog i stvaranje povezanosti među ljudima - rekao je ministar sporta Zoran Gajić i istakao četiri glavna izazova sa kojima se treba suočiti: finansiranje sportskih klubova, mali broj građana koji se redovno bave rekreativnim aktivnostima, nedovoljno razvijen školski iuniverzitetskin sport. Istaknuto je da će se ova baviti pitanjima pozicije žena u sportu, sportom osoba sa invaliditetom, inovacijama u sportu, strategija treba da uključuje plan izgradnje i obnove sportskih objekata širom zemlje.

- Sport i unapređenje svakog segmenta je neophodno za brži napredak i jačanje nacije i države. Zato je ključan značaj Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji 2025-2035. godine kao i kontinuirana konsultacija lokalnih samouprava i teritorijalnih sportskih saveza. Verujem da je za bolji i uspešniji sport u Srbiji neophodna povezanost svih činilaca sportskog života, odnosno jaka mreža za sport. Verujem da samo ujedinjeni na istom zadatku možemo da očekujemo najbolje rezultate i kada je reč o profesionalnom, ali i o rekreativnom sportu - rekao je predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

Nakon usvajanja nacionalne strategije sporta, sve jedinice lokalne samouprave biće u obavezi da donesu svoje lokalne programe za unapređenje sporta, koji će biti usklađeni sa ciljevima, merama i aktivnostima definisanim u nacionalnoj strategiji. Forumi, poput Mreže za sport SKGO su odlična prilika da se lokalne samouprave i teritorijalni sportski savezi uključe u sam početak izrade nacionalne strategije sporta, da iznesu svoje mišljenje i viziju kako bi trebalo unaprediti politiku sporta u narednoj deceniji.

- Tokom svog rada svi u Sportskom savezu Srbije trudimo se da održavamo komunikaciju i saradnju na najvišem nivou sa svojim članicama, blagovremeno ih informišemo, ali i saslušamo njihove predloge. Verujem da će zajednički rad kroz sastanke Mreže za sport doprineti kvalitetnoj izradi Strategije sporta" naglasio je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.

U Leskovcu su sastanku prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava i teritorijalnih sportakih saveza iz 38 gradova i opština sa juga Srbije. A Mreža za sport biće organizovana i u Kraljevu, Novom Sadu i Beogradu kako bi svaki teritorijalni sportski savez i lokalna samouprava bili upoznati sa izradom Strategije sporta

