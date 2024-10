"U PARTNERSTVU SA DRŽAVOM" Borovčanin se oglasio pred Balkansko prvenstvo u Loznici

Predsednik Bokserskog saveza Srbije (BSS) Nenad Borovčanin izjavio je da će čuvena dvorana "Lagator" u Loznici na predstojećem šampionatu Balkana ponovo da bude hram boksa.

- U partnerstvu sa državom, odnosno ministarstvom sporta i gradom Loznica, lako je organizovati takmičenje, naročito imajući u vidu da će borbe biti direktno prenošene na TV Arena fajt, takođe, našem partneru i da će gledaoci širom regiona imati priliku da prate sve mečeve. Svečano otvaranje je 18. novembra uz vrhunski scenski, muzički i kulturno-umetnički program, a grad i loznička publika to svakako zaslužuju. Verujem da će hala biti puna kao nekada, jer „Lagator“ je „hram boksa“ i siguran sam da će to biti potvrđeno na Balkanskom prvenstvu, istakao je Borovčanin na konferenciji za medije.

Šampionat će se održati od 16.do 24. novembra pod okriljem Evropske bokserske konfederacije (EUBC).

Gradski menadžer Dejan Stalović istakao je da Loznica ima dovoljno iskustva, znanja i kapaciteta da organizuje jedan ovako veliki sportski događaj.

- U prethodnih nekoliko godina, zajedno sa Bokserskim savezom Srbije organizovali smo niz kvalitetnih turnira, a u saradnji sa drugim sportskim savezima još nekoliko značajnih sportskih događaja, bilo u futsalu, rukometu ili nekom drugom sportu, rekao je Stalović i dodao da će i ovog puta Loznica pokazati da je grad sporta i da je dobar domaćin.

Najbolja srpska bokserka Sara Ćirković očekuje veliku podršku Lozničana, ali i ljudi iz njenog rodnog Bratunca i Zvornika.

- Sigurna sam da se Balkansko prvenstvo ne održava u Loznici da ne bih učestvovala, ali Loznica je i moj grad i sigurna sam da će mnogo ljudi iz Zvornika i Bratunca doći da nas podrže i ja ću im se odužiti i zahvaliti na ringu. Hvala mom treneru Mirku Ždralu, BSS i Nenadu Borovčaninu bez čije podrške bi sve ovo što sam postigla bilo malo teže ostvariti, izjavila je Ćirković.

Selektor muške bokserake reprezentacije Srbije Milan Piperski izrazio je veliko zadovoljstvo što se nalazi u Loznici i što će u tom gradu biti održan Balkanski šampionat.

- Ovo je najveći događaj u istoriji ovog grada kada je boks u pitanju, a Loznica i ljubitelji boksa u ovom gradu to sigurno zaslužuju. Naš tim će biti sastavljen od mladih i perspektivnih momaka i devojaka. Sigurno je da će biti spremni i motivisani da dostojanstveno predstavljaju našu državu, kao što su to činili i do sada. Očekivaćemo od njih možda i previše, ali svakako se nadamo dobrom rezultatu, rekao je Piperski.

Vicešampion Evrope Rastko Simić prezadovoljan je što se prvenstvo Balkana održava upravo u njegovom gradu.

- Imam velika lična očekivanja, ali i kada je u pitanju reprezentacija Srbije. Verujem da će organizacija i mečevi biti odlični i da nas očekuje jak turnir. Poručio bih gledaocima da dođu u što većem broju i da nas podrže u borbi za medalju. Boksovao sam u mnogim zemljama, ali ovakve publike kao što je u Loznici nigde nema, istakao je Simić.

