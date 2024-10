NOVI PARISKI SIMBOLI: Čelnici i žitelji Grada svetlosti žele da olimpijska obeležja ostanu kao atrakcija

Francuzi su se zaljubili u neke od olimpijskih objekata i koji bi mogli da postanu i novi simboli Grada svetlosti.

Foto: Goran Čvorović

OLIMPIJSKI BALON - Ovo delo dizajnera Matjea Leanera, visoko 30 metara, prečnika 7, u kome je na visini od 60 metara lebdeo olimpijski plamen za vreme OI i POI, posetilo je u Parku Tiljeri čak 320.000 znatiželjnika. Balon je postao prava atrakcija. Predsednik Emanuel Makron je poručio da će moći da ostane koliko god to građani budu želeli. Ni gradonačelnica Grada Svetlosti An Idalgo nije protiv. Spremna je, kaže, da se pridruži ideji državnih vlasti i razmotri uslove pod kojima bi Pariz mogao da eventualno dobije novi simbol. S druge strane, tehnički je do dosta teško izvodljivo. Autor je istakao da je njegovo delo sačinjeno za privremeno korišćenje i da ne bi moglo da traje u vremenu. Može da odoli brzini vetra od svega 25 kilometara na sat. Takođe, ni korpa ne može dugo da drži tri tone materijala. Nedavno je iz balona ispupšten helujum, a Parižani se nadaju da će se ipak pronaći neko trajnije rešenje na nekom, drugom mestu.

KRUGOVI NA AJFELU – Veliki broj građana smatra da bi bilo dobro zadržati olimpijske krugove koji su se lepo uklopili na svetski poznatoj kuli. Idalgo želi da ih zadrži najmanje do 2028. godine. Gradske vlasti su o tome razgovarale sa MOK. Krugovi su, međutim teški i glomazni, pa postoji strah da bi mogli da oštete strukturu tornja. Široki su 29 metara, visoki 15 i teški čak 30 tona. Zbog toga se predviđa da budu zamenjeni lakšom verzijom. Ima i onih koji se tome protive, insistirajući na tome da istorijski spomenici ostanu netaknuti. Ali, i Ajfelova kula je svojevremeno napravljena kao efemerno delo, i imala svoje kritičare, pa je opstala.

PARAOLIMPJSKI ZNAK – Simbol postavljen na Trijumfalnoj kapiji takođe privlači veliku pažnju. Prva dama Pariza želi i njega da sačuva, do istog datuma kao i krugove na Ajfelovoj kuli. Ali, verovatno će biti premešten, jer se smatra da nije primereno da ostane na spomeniku podignutom u slavu palih ratnika. Planira se da paraolimpijski znak bude izložen negde na Jelisejskim poljima.

STATUE FEMINISTKINjA – Viđene na ceremnoji otvaranja, izazvale su dosta simpatija. Gradske vlasti žele da ih preuzmu iz ateljea u severnom departmanu Pa De Kale, gde se trenutno nalaze. Gradonačelnica je naglasila da se radi o jakom simbolu i da je o tome razgovarala s predsednikom Paraolimpijskog komiteta Tonijem Estangeom koji je, kako je istakla, mišljenja da je ta ideja odlična. Verovatno će biti postavljeni u ulici Šapel, koja na severu prestonice vodi ka Sen Deniju i nekropoli francuskih kraljeva.

