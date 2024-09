IVANA ŠPANOVIĆ OTKRILA! Evo šta znači misteriozna poruka koja je uplašila Srbiju

IVANA Španović je najveće ime srpske atletike, ali tokom prethodne sezone je imala mnogo problema sa povredama koje su i uticale na njen loš rezultat na Olimpijskim igrama u Parizu.

FOTO: Tanjug/Strahinja Aćimović

Ivana nije uspela da ostvari željeni rezultat, ali je po svaku cenu želela da učestvuje u glavnom gradu Francuske.

Ona je u razgovoru za Telegraf otkrila sa kakvim se sve problemima suočavala ove godine.

- Sad mogu o tome do sutra da pričam, poenta cela je da smo se sa ovim po prvi put u karijeri susreli i jednostavno način na koji smo odreagovali u datom trenutku, šta smo uradili, na koji način je bilo potpuno u skladu da smo u tome prvi put i da je to za nas sve bilo novo. Jednostavno smo pokušali da ostanemo istrajni toj mojoj ideji da se pojavim u Parizu po svaku cenu. Da nije bila olimpijska godina, mi bismo verovatno stali na vreme, povreda bi se zalečila i vratila bih se na stazu zdrava. S obzirom na to da su u pitanju bile OI, onda smo ipak morali malo drugačije - istakle je Ivana i dodala:

- Moje izvođenje na OI ove godine je i te kako bilo još jedna uspešna godina za naš Savez. Na to sam jako ponosna i mnogo uživam u tome i presrećna sam što imamo mnogo dece koje dolaze i najavljuju da će biti na vrhu poput mene i da će mi se pridružiti i to je generalno nešto što sve nas treba da ohrabruje.

FOTO: Tanjug/AP

Srbija se već raduje uspesima Adriane Vilagoš i Angeline Topić, međutim, najuspešnija srpska atletičarka ikada želi da skrene pažnju da su njih dve i dalje deca i da treba da ih pazimo.

- Ono o čemu ja najviše želim i uvek pričam jeste to da svi mi treba, one su mlade i perspektivne i apsolutno je jasno da se radi o vanserijskim talentima i to je nešto što primarno treba da ostane zadatak svima oko njih, da dok su deca uživaju u tome jer ako se u nekom momentu ta draž prebaci u čist profesionalizam, to znači da se to neko zadovoljstvo u sportskom smislu završava i tu počinje da se podrazumeva sve. Tu treba staviti što duže, da dođe na red, mislim da je samo to bitno. Sve dok su zdrave i okružene ljudima kojima treba da budu da će biti medalja i da ćemo uživati u njihovim rezultatima i svih onih mlađih koji tek dolaze.

Na kraju se Španovićeva dotakla i svojih reči o završetku karijere i obradovala sve one koji su se zajedno sa njom radovali tokom prethodnih godina.

FOTO: Tanjug/Strahinja Aćimović

- U principu ja sam nespretno bila sa izjava u Parizu samo zato što... Bila sam spremna na takav ishod, ali jednostavno sam potajno priželjkivala nešto sasvim drugo. I ja sam rekla da sam želela da u Parizu u jednom sasvim drugom kontekstu završim svoju sportsku karijeru. S obzirom na to da se to nije desilo, meni je sada apsolutno primarni fokus da se oporavim, jer znamo šta je i to nije nešto što generalno predstavlja neku veliku brigu i nešto što u ovom trenutku može da me skloni sa atletske staze, s obzirom na to da ćemo to da dovedemo u red i da kada budem spremna za treninge ja ću se vratiti. Mislim da moja karijera zaslužuje apsolutno drugačiji kraj. Sve dok sam zadovoljna s onim što radim, kako, i dokle god imam istu želju ja ću se pojaviti.

Na kraju je otkrila i šta je značila njena misteriozna objava na Instagramu.

- Objava je bila to da sve prolazi, i lepo i ružno, i da je to i prokletstvo i lepota svakog trenutka - zaključila je Ivana Španović.

(Telegraf)

