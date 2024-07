NIJE SRPSKI BEŽATI! Evo šta će se desiti ako se Srbiji ukrste koplja sa lažnom državom Kosovo na Olimpijskim igrama

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Božidar Maljković izjavio je da je njegov stav da srpski reprezentativci na Olimpijadi u Parizu ne treba da napuštaju pobedničko postolje ako se na njemu pojave i takmičari sa Kosova, navodeći da nije "srpski bežati".

"Pobedi tog protivnika sa Kosova. Oni su članica MOK-a, kao i sve druge članice MOK. Kao Britanija, Nemačka, kao Srbija. I Tomas Bah, predsednik MOK, zapretio je još u vreme Rija da će nas suspendovati i izbaciti iz članstva ako odbijemo da igramo", rekao je Maljković za NIN, na pitanje da li će srpski sportisti igrati protiv sportista koji predstavljaju lažnu državu Kosovo i napustiti pobedničko postolje ako se i oni pojave tamo.

"Ja pitam, ko ima pravo da uništava svoju omladinu, ko ima pravo da takvim potezom, rizikujući da ne učestvuje na Olimpijadi, ugrožava njihovu budućnost? Ko je taj i zašto to radi", dodao je je Maljković.

On je dodao da je predsedniku države rekao svoj stav.

"On je izašao dole pred celu ekipu pred Tokio, kada nas je primio i prihvatio ovo što sam ja predložio - da se ne ide sa postolja. Ja kažem, nije sprski bežati. I to je moj stav. Naravno, nekome se to neće sviđati, ja to znam. Možda bih kao civilno lice drugačije razmišljao. Ovo je, verujte, jedino ispravno", obasnio je Maljković.

Na pitanje kakav rezulat srpskih sportista očekuje, on je podsetio da je u Tokiju oboren rekord kad je uzeto devet medalja.

"Ljudski je, sportski je, trenerski je želeti da se uzme bar jedna medalja više. Sve preko deset je fantastično. Mnogo je teža konkurencija nego u Tokiju", rekao je Maljković.

