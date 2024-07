GORKI OSKAROV PRVENAC: Meklaren zakuvao i dodelio trijumf Australijancu na Velikoj nagradi Mađarske

PRVENAC u Formuli 1 imaće zauvek pomalo gorak ukus u ustima Oskara Pjastrija. Meklaren je nepotrebno zakuvao situaciju na VN Mađarske, jer je tim doveo u situaciju mladog Australijanca da izgubi prvu poziciju u toku trke i na to mesto svesno posadi njegovog klupskog kolegu Landa Norisa. Na kraju, ekipa je uspela jedva da izmoli Britanca da prepusti vodeću poziciju svom mlađem kolegi. U senci kontroverze podijum je kompletirao as Mercedesa Luis Hamilton. Akcija se nastavlja kroz sedam dana na kultnoj stazi „Spa“ u Belgiji.

Foto AP

- O ovome sam sanjao kao klinac kako stojim na vrhu podimuja uz pobednički pehar, malo se zakmolikovalo na kraju, ali doveo sam sebe u poziciju da se borim za pobedu, odličnim startom trke. Hvala timu, što je verovao u mene i pružio mi šansu u najbržem cirkusu – srećan je bio Pjastri.

Pamtiće se trkanje u „Hungaroringu“ samo po poslednjih 25 krugova. U centru bizarne situacije bila je ekipa Meklarena. Pjastri iako je startovao drugi uspeo je da se dočepa vođstva od prve krivine, koju je držao sve do druge zamene pneumatika. Strategijom je britanski tim favorizovao Norisa i doveo ga prvo mesto. Međutim, nisu želeli da „zakinu“ odličnog Oskara, a serijom radio poruka kojom su ga bombardovali igrali su psihološke igrice i vršili pritisak na Landa koja je urodila plodom.

- Neverovatan dan za tim i to je najbitinije bilo. Prešli smo dug put da bi došli da ekipa ostvari duplu pobedu. Oskar je zaslužio pobedu. Tim me je zamolio da prepustim poziciju i to sam učinio – diplomatski je odgovorio Noris.

