ŠIPTARSKA POSLA: Lažna država Kosovo izbacila takmičara sa Olimpijskih igara jer je Srbin, ali to nije najgore

Plivački savez tzv. Kosova postao je predmet kontroverze pred početak Olimpijskih igara zbog skandalozne odluke u vezi sa plivačem Adelom Šabovićem.

FOTO: Tanjug/AP

Šabović je izborio plasman na Olimpijske igre u Parizu u plivanju na 100 metara slobodnim stilom, ali je zbog toga nastalo mnogo problema.

Adel Šabović, plivač Univerziteta Prinston koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, odlučio je da odbije Francusku i da nastupa za tzv. Kosovo u Parizu. Izrazio je uzbuđenje zbog ovog izazova i istakao podršku koju je dobio od svog oca.

- Bilo je to sigurno dugo putovanje, ali sam izuzetno uzbuđen zbog vremena koje je pred nama. Ne znam da li sam ikada video svog oca kako se smeje tako kao kada je saznao da idem i da ću predstavljati zemlju. Mislim da se nada da ću uspeti da zadržim fokus sa svim ovim drugim stvarima koje se dešavaju... Nadam se da ću narod Kosova učiniti ponosnim – nešto na čemu naporno radim. Ako dobro prođem u trci koja se održava u Sjedinjenim Državama, to ne donosi istu radost. Kada predstavljam Kosovo, svi shvataju šta se dešava - rekao je Šabović.

Prvo je najavljeno da će on u plivanju slobodnim stilom na 100 metara predstavljati tzv. Kosovo na predstojećim OI, ali... Onda nastaje opšti cirkus!

Prvi čovek Plivačkog kluba "Ilirida iz kosova Pojlja Ardian Hamiti rekao je da Plivački savez ne želi da on pliva za tzv. Kosovo jer je Srbin.

- Videli smo divlju kampanju u kojoj se Adel naziva Srbinom, a u nekim slučajevima Rusom, i mislimo da je to kampanja koja ne bi trebalo da se dešava na Kosovu, rekao je Hamiti, a prenosi radio "Slobodna Evropa"

Sam plivač u ovome nije video problem...

- Čak ni ne znam zašto je to toliko zabrinjavajuće. Većina moje porodice je iz Peći i veoma sam ponosan na njihovo poreklo. Ponosan sam na svoje korene. I mislim da sam građanin Kosova i kosovski državljanin...Mislim da bi to trebalo da bude tamo gde je ostalo. To je dovoljno jako. To bi trebalo da bude dovoljno, zaključio je Šabović.

