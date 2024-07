TUGA! Preminuo poznati američki hokejaš

Bivši hokejaš Boston koledža Toni Vos preminuo je u 43. godini, javljaju američki mediji.

Foto: Profimedia

On je bio član Bostona od 2000. do 2004. godine i za to vreme je dao 90 golova na 159 utakmica, a bio je član i najboljih postava na saveznom nivou.

Uzrok smrti još uvek nije poznat.

