RAZGLEDNICA JE LEPŠA BEZ BESKUĆNIKA: U susret Olimpijskim igrama vlasti raseljavaju klošare iz Pariza da ne bi ružili sliku prestonice

Smetaju li beskućnici, migranti i klošari organizatorima Olimpijskih igara u Parizu?

Ako je suditi po akcijama vlasti u poslednjih nekoliko meseci, odgovor je potvrdan.

Gradski oci i državni činovnici trude se da ostave što lepšu sliku o Gradu svetlosti kada se u njega budu sjatili namernici iz čitavog sveta tokom predstojeće Olimpijade od 26. jula do 11. avgusta. A put do toga vodi i preko "čišćenja" ulica od nesrećnika koji s životnim bagažom u najlonskim kesama bdiju pokriveni zvezdama.

Od prošle godine organizovano je nekoliko operacija odvođenja beskućnika iz blizine olimpijskih borilišta, na potezu od aerodroma "Šarl de Gol – Roasi" ka prestonici i iz centralnih delova grada. Na meti su i Romi, kao i drugi nomadi. Lepoj slici smetaju i prostitutke i narkomani.

Čak osamdesetak asocijacija za zaštitu ljudi bez krova nad glavom udružilo se u kolektiv "Druga strana medalje", s namerom da skrenu pažnju na, kako ističu, "socijalno čišćenje". Odnosno, na selektivno usmeravanje vlasti samo na određenu vrstu populacije – beskućnike.

Tako su raseljeni skvot "Unibeton" u neposrednoj blizini Olimpijskog sela na ostrvu Sen Deni na severnoj periferiji, a razmešteno je i isto takvo svratište na jugu, u Tijeu. Na tačno sto dana od početka OI rasturen je i najveći nelegalni smeštaj u Francuskoj, u mestu Vitri na Seni.

Paralelno s tim, ističe "Frans 24", sprovode se i ciljane akcije policije privođenja i sklanjanja klošara s ulica. Prenose stav "Druge strane medalje" da ovakvi postupci nisu novi, ali da su se s približavanjem Olimpijade umnožili.

Ove osobe razvoze se u druge francuske regione, da bi fotografije koje turisti budu snimili bile pune samo lepih fasada, sreće i osmeha. Vlasti, s druge strane, odbijaju bilo kakvu vezu između ova dva događaja – odvoženja beskućnika i održavanja Olimpijade. Ministarka sporta Ameli Udea Kastera je odlučno pobila da se radi o "socijalnom čišćenju", naglašavajući da se slične operacije redovno organizuju.

Neki zaštitnici ljudskih prava, međutim, upiru prstom da se osobama bez krova nad glavom ne nude trajna rešenja i da su se slične operacije "ulepšavanja" prethodno odvijale i u Kini ili Indiji pre velikih međunarodnih manifestacija, kako navodi "Frans 24". Sajt ističe da je broj izadatih naloga za izbacivanje onih s nelegalnim boravkom u pariskom regionu porastao u poslednjih godinu dana za tri puta, u odnosu na godinu pre.

Sve to koincidira s objavljivanjem cirkularnog pisma iz ministarstava unutrašnjih poslova i stanovanja u martu prošle godine prefektima da se beskućnici upućuju i smeštaju u privremene objekte. Takvi centri organizovani su od Marselja do Ruana, i od Rena do Strazbura. Tu se, ujedno, tretiraju i zahtevi stranaca za azil.

Beskućnici se obično smeste u autobus koji ih povede u, za njih, nepoznatom pravcu. Nedavno se gradonačelnik Orleana Serž Gruar požalio da je oko 500 beskućnika na ovaj način stiglo u njegov grad, strahujući za bezbednost. Pobunio se i gradonačelnik Strazbura.

"Frans 24" prenosi i priču jednog sudanskog izbeglice koji je imao urednu legitimaciju za boravak na deset godina i bio na određeno vreme zaposlen u jednoj građevinskoj firmi. Ali nije imao dovoljno novaca da iznajmi stan, pa je živeo u skvotu. Jedno jutro pokupili su ga u pariskom regionu zajedno sa ilegalcima koji su se tu zatekli i odveli ga u privremeni smeštaj u hotelu u Orleanu. Nije pomoglo ni to što je imao uredna dokumenta. U Orelanu je ostao tri meseca, a tamo mu niko nije ponudio trajnije rešenje, ni za posao, ni za krov nad glavom. Kada se vratio, ostao je i bez posla, i bez kakvog-takvog smeštaja gde je boravio pre nego što su ga razmestili.

Kolektiv "Druga strana medalje" ističe da je na taj način u pariskom regionu prošle godine razmešteno šest hiljada ljudi, od kojih su blizu dve trećine upućene u regionalne centre za prihvat. Broj osoba "uklonjenih" s ulice se, prema njihovim podacima, popeo za 15 odsto. Neki od njih će možda, ipak, zahvaljujući Olimpijadi pronaći i trajni smeštaj.

UKLANjAJU I ŠATORE, TVRDE DA JE BEZBEDNOST U PITANjU

Neki od beskućnika koji spavaju pod mostovima će se naći na mestima gde će proći povorka na otvaranju Olimpijade, zbog čega su vlasti primorane da ih bezbednosnih razloga premeste na druge lokacije. Uklanjaju se i šatori koje su beskućnici postavili, poput onih ispred Međunarodnog centra za umetnost, na samoj obali Sene u centru Pariza.

