KREĆE TUR: Pogačar favorit, Vingegor ne odustaje

Tur de Frans, čuvena biciklistička trka, počinje u subotu 29. juna, a završava se 21. jula.

Foto: Profimedia

Reč je o 111. izdanju trke koja će ove godine uključivati 22 tima, a titulu brani Danac Jonas Vinjegor.

Jonas Vinjegor i Slovenac Tadej Pogačar, pobednik Điro di Italija, biće prvi favoriti, a i jedan i drugi nastoje da po treći put osvoje čuvenu trku.

Od bivših šampiona startovaće i Egan Bernal i Gerent Tomas iz ekipe Ineos Grenadiers, a favoriti iz senke su i Primož Roglič i Remko Enevpul.

Inače, zanimljivo je da trka po prvi put u istoriji takmičenja kreće iz Italije, i to iz Torina.

Organizatori su objasnili da je razlog tome što je italijanski biciklista Otavio Botekija pre tačno sto godina osvojio prvu titulu na Turu, a uspeh je ponovio i 1925.

Tako će se prve tri etape voziti na italijanskom tlu pre nego što se trka, koja ima 21 etapu nastavi u Francuskoj.

Inače, ukupna dužina trke je 3,492 kilometra. Biciklisti će 21. jula ući na cilj u Nici, a očekuje ih ukupno 52.230 metara uspona.

Prva etapa kreće u subotu u podne i vozi se od Torina do Riminija i duga je 206 kilometara, druga dužine 200 kilometara vozi se u nedelju od Ćezenatika do Bolonje, a treća 1. jula od Pjaćence do Torina i duga je 229 kilometara.

Tek 2. jula se ulazi u Francusku u četvrtoj etapi od Pinjerola do Valoara (138 kilometara).

