SRBIJA OSTVARILA ISTORIJSKI USPEH: Neverovatan podvig na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima

Srbija ostvarila istorijski uspeh na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima

FOTO: EP u vodenim sportovima 2024.

Muška štafeta na 4x100 metara slobodno donela je Srbiji tek četvrtu zlatnu medalju u istoriji evropskih prvenstava, dok je Andrej Barna u trci na 100 metara slobodno osvojio bronzano odličje

Nakon 14 dana takmičenja, od 10. do 23. juna, i nadmetanja u četiri discipline – plivanju, umetničkom plivanju, skokovima u vodu i plivanju na otvorenim vodama – spuštena je zavesa na Evropsko prvenstvo u vodenim sportovima, koje se prvi put u istoriji održalo u Beogradu.

Srpska prestonica ugostila je više od 2.000 učesnika iz čak 46 zemalja, a Evropsko prvenstvo poslužilo je i kao poslednje kvalifikatorno takmičenje za plivače za odlazak na Olimpijske igre. Ukupno je podeljeno 222 medalje među zemljama, odnosno 502 gledano po takmičarima, a sve su bile ukrašene tradicionalnim motivima Srbije.

FOTO: EP u vodenim sportovima 2024.

Srbija je kao domaćin takmičenja osvojila dva odličja. Štafeta naše zemlje u disciplini 4x100 metara slobodno, u sastavu Velimir Stjepanović, Nikola Aćin, Justin Cvetkov i Andrej Barna, osvojila je zlatnu medalju i postala šampion Evrope, čime je ostvaren jedan od najvećih uspeha u istoriji srpskog plivanja. Naši momci su u finalu slavili sa 3:12,90, ostavivši iza sebe Poljsku i Grčku, a trku je obeležio i spektakularni finiš Andreja Barne.

Ovo je bilo tek četvrto zlato u istoriji za Srbiju na kontinentalnim takmičenjima, a zahvaljujući odličnom rezultatu u prvoj izmeni (47,99), Stjepanović je sebi obezbedio učešće na Olimpijskim igrama. Tamo će se pridružiti odranije kvalifikovanom Andreju Barni, koji je Srbiji doneo drugo odličje na upravo završenoj evropskoj smotri vodenih sportova u Beogradu. U finalnoj trci na 100 metara slobodno osvojio je bronzanu medalju, a rezultatom od 47,66 sekundi uspeo je da za 28 stotinki obori državni i lični rekord.

U ženskoj konkurenciji, najbolji rezultat među srpskim takmičarkama zabeležila je plivačica Anja Crevar, koja je u finalu trke na 400 metara mešovito osvojila četvrto mesto.

FOTO: EP u vodenim sportovima 2024.

- Organizacija prvog Evropskog prvenstva u vodenim sportovima u istoriji naše zemlje protekla je besprekorno uprkos činjenici da smo imali svega tri meseca za pripremu. Zahvaljujući ogromnim naporima čitave države, koja nam je pružila podršku na svim nivoima, ali i mnogobrojnim volonterima, sponzorima i prijateljima takmičenja, Srbija je zadala domaći zadatak svim narednim organizatorima. Ponosni smo što je Beograd tokom dve nedelje juna bio sportski epicentar Evrope i što su mnogobrojni takmičari iz Srbije i o Srbiji poneli samo najlepše utiske, istakao je Nemanja Svjetličić, izvršni direktor Evropskog prvenstva u vodenim sportovima.

Beograd će od 26. juna do 5. jula biti domaćin i Evropskog prvenstva u vodenim sportovima za masters kategoriju. Veterani vodenih sportova nadmetaće se u istim disciplinama kao i profesionalci, s dodatkom takmičenja u vaterpolu, koje će se održati od 26. do 30. juna u SC Novi Beograd „11. april“. Kada je reč o plivanju, veterani će se nadmetati od 26. juna do 3. jula u SRC „25. maj – Milan Gale Muškatirović“.

Takmičenje u skokovima u vodu će se održati u SC „Košutnjak“ od 28. juna do 2. jula, dok je umetničko plivanje na programu od 29. juna do 3. jula u SRC „25. maj – Milan Gale Muškatirović“. Poslednja dva dana takmičenja (4-5. jul) rezervisana su za plivanje na otvorenim vodama na Adi Ciganliji.

