GUŽVA U GRADU I POD ZEMLJOM: Pariz sređuje svoj gradski prevoz u susret Olimpijskim igrama

Pariz ima najgušću mrežu metroa na svetu, što će svakako biti veoma od koristi učesnicima i posetiocima predstojeće Olimpijade (26. juli – 11. avgust) i Paraolimpijskih igara (28. avgust – 8. septembar).

Foto: Goran Čvorović

Osim što je najrazgranatiji, pariski metro, velikim delom krasi i karakteristični arhitektonski stil Ar Nuvo.

Ali, kada je reč o onome što možda i najviše zanima posetioce, Grad svetlosti ima i ogroman broj putnika i ponekad velika zagušenja na određenim linijama, u špicu, što, s druge strane, može da stvori popriličnu glavobolju olimpijskim gostima iz celoga sveta. Prošle godine, ovom mrežom proputovalo je milijardu i po ljudi. Procenjuje se da bi gradski saobraćaj mogao da bude jedna od slabijih tačaka, inače, po mnogim procenama, dobro pripremljene manifestacije.

Glavni grad Francuske ima čak 246,6 kilometra dug metro i 320 stanica, koje opslužuje 16 linija, s brojevima od 1 do 14, s tim što dve imaju istibroj i nose oznaku "bis" jer se na određenom mestu odvajaju. Stanica se nalazi u proseku na svakih 570 metara. Prosečna vožnja između stajališta traje minut i po. Tome treba dodati i gustu mrežu prigradske železnice (RER), koja nosi slovne oznake, od A do E, kao i vozove H, J, K, L, N, P, R, U i V. Ove informacije mogle bi da budu dragocene svima koji se tokom Olimpijskih igara budu našli u Parizu.

Početkom ove sedmice produžena je automatska linija broj 14, koja će, dužinom od 30 kilometara, između severa i juga, saobraćati od Olimpijskog sela i određenog broja borilišta kao što su Stadion Francuske i Akvacentar, sa stanice Sen Deni Plejel do Aerodroma Orli i predstavljaće neuralgičnu transferzalu tokom Igara. Od Orlija do centra grada stizaće se za samo 25 minuta.

Foto: Goran Čvorović

Pre nekoliko dana, za 6 kilometara i isto toliko novih stanica, produžena je i linija 11 na istočnu periferiju departman Sena Sen Deni, što će takođe pomoći putnicima da lakše stignu do nekih olimpijskih borilišta.

Produžena je i prigradska železnica RER E, od stanice Osman Sen Lazar u centru Pariza do zapadnog predgrađa Nanter. Omogućiće lakše povezivanje Pres centra, stanice Port Majo i Arene na Defansu, gde će se odvijati takmičenja u polivanju i finalna faza vaterpola.

Poznavaoci prilika su procenili da bi do većih gužvi moglo da dođe na linijama metroa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 i 14, kao i na prigradskoj železnici B, C i D. Takođe, "napeto" bi moglo da bude i na linijama N, U, L ka Versaju i P ka Mou.

METRO PRATIO OLIMPIJADU Prva linija metroa u Parizu otvorena je 1900. godine, i to baš u trenutku kada je bila organizovana prva od ukupno tri pariske Olimpijade. Te druge po redu Olimpijske igre u moderno doba trajale su od 14. maja pa sve do 28. oktobra, što se poklopilo s trajanjem Velike svetske izložbe. Linija metroa koja spaja istok sa zapadom prestonice inaugurisana je tokom ovog događaja, 19. jula. Tog dana Pariz je teško disao na vrućini od 38 stepeni Celzijusa, pa su mnogi pohrlili u podzemne hodnike koji su ih iznenadili prijatnom svežinom. Sedamdesetih godina prošlog veka gradski saobraćaj u Parizu je proširen prigradskom železnicom RER, dok se od 2025. do 2030. godine predviđa otvaranje nekoliko novih linija metroa oko grada, zajedno nazvanih Veliki Pariz Ekspres, dužinom od 200 kilometara. Nažalost, nije bilo vremena da bude gotov do Olimpijade.

Gradske vlasti su izvršile istraživanja i oko regularnosti saobraćaja i došle do zaključka da se ovaj segment poboljšava. Redovnost sa naglo pogoršala krajem 2022, kada je vozni red poštovan u 75 odsto slučajeva za autobuse i 90 odsto za metro. Stvari su se popravile tokom 2023, ali su se krajem te godine ponovo pogoršale, uglavnom usled izostanaka zaposlenih uzrokovanih socijalnim konfliktima.

Predsednica pariskog regiona Valeri Pekres je prošlog meseca saopštila da se u susret Igrama regularnost ponovo popravlja. Samo jedna linija, broj 8, ostvaruje regularnost od 90 odsto, dok ostale idu na vreme. Linije 3, 6 i 13 su "fragilne".

Kada je reč o prigradskoj železnici RER, teškoće u ispunjavanju voznog reda imaju linije B, C i D. Posebno je kritična linija RER B, koja ide od Aerodroma "Šarl de Gol – Roasi" do olimpijskih terena za golf u Masiju i preseca ceo Pariz, od severa ka jugu i obratno. Što se autobusa tiče, regularnost polazaka je preko 90 odsto, a kašnjenja uglavnom zavise od gustine saobraćaja u gradu.

Foto: Goran Čvorović

Valeri Pekres je insistirala na neophodnosti perfektne transportne usluge tokom OI, a velika pažnja posvećena je i čistoći, uključujući i uklanjanje grafita. Zatražila je od Gradskog saobraćajnog preduzeća i da se posebno prati funkcionisanje pokretnih stepenica. Da bi se sprečili štrajkovi, vlasti su sa sindikatima sklopile sporazum o isplati viška do 1.777 evra bruto za zaposlene u pariskom gradskom saobraćaju koji će raditi tokom OI.

Oni koji tokom Igara dolaze u Pariz, takođe bi trebalo da znaju da će neke stanice metroa u samom centru grada biti u potpunosti zatvorene, radi bezbednosti i nesmetane organizacije takmičenja. Tako je stanica Konkord, kroz koju prolaze linije 1, 8 i 12, u podnožju Jelisejskih polja, zatvorena od 17. juna sve do 2. septembra. Od 1. juna, iznad zemlje, obustavljen je i sav saobraćaj na Trgu Konkord na kome će biti održana takmičenja u basketu 3h3, skejtbordu, biciklu BMH fristajl i brejkingu.

Foto: Goran Čvorović

U istom period biće zatvorena i stanica Tiljeri, između Konkorda i geografskog centra grada na Šatleu, na liniji broj 1. Zapadno, nasred Jelisejskih polja neće raditi ni stanica Šanzelize Klemanso na kojoj se susreću linije 1 i 13, i to od 20. jula do 12. avgusta i od 21. avgusta do 9. septembra. U blizini ove stanice nalaze se dva borilišta, Velika palata koja će ugostiti takmičenja u mačevanju i tekvandou i Most Aleksandra Trećeg ispod koga će se plivati trijatlon i maraton, dok će se iznad voziti biciklističke trke.

Biciklom će, verovatno, biti i najlakše da se krstari Parizom tokom Olimpijade.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.