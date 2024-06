NE ŽELIM DA SE ISPIRAJU USTA DA POMAŽEM SRBIJI: Nikola Grbić imao šta da poruči nakon meča sa "orlovima"

Odbojkaši Srbije poraženi su u subotu od Poljske u susretu Lige nacija sa 3-2, ali su izgubili minimalan broj bodova na FIVB poretku usled dva osvojena seta protiv velikog favorita.

Selektor odbojkaša Poljske Nikola Grbić, bivši selektor naše selekcije, rekao je posle pobede njegove sadašnje nad bivšom ekipom u pretposlednjem kolu Lige nacija da ne želi da se ispiraju usta pričama da pomaže Srbiji da ode na Olimpijske igre.

- Spomenuo sam već nekoliko puta da ne želim da se ispiraju usta da ja pomažem Srbiji, kad već dva puta nisam mogao da ih kvalifikujem, pa da ću sad da ih kvalifikujem - rekao je Grbić za sajt Odbojkaškog saveza Srbije posle pobede Poljske rezultatom 3:2 nad Srbijom.

Grbić je odmorio nekoliko igrača za meč protiv Kube, ali je objasnio da to nije radio da bi pomogao Srbiji da pobedi.

- Sutra će igrati Kurek, Leon, Janoš... Menjam stalno tim jer nisam još odlučio kojih 12 će da ide na Olimpijske igre. Posle svake utakmice imam još veći problem... Taman pomislim da je to to, ali onda dođe ovaj levoruki i odigra ovako. Sad me stavio u problem. To je razlog što smo igrali sa ovakvom ekipom - zaključio je Grbić.

Srbija će otići na Olimpijske igre ukoliko savlada Sloveniju u poslednjem kolu ili Poljska porazi Kubu.

