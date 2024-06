PRESREĆNI DO NEBA: Članovi muške štafete Srbije na 4 h 100 slobodno oduševljeni zbog osvojenog evropskog zlata

SAD ili nikad. To je verovatno prošlo kroz glavu našim fenomenalnim plivačima uoči starta finala štafeta na 4 h 100 m slobodno na EP u Beogradu. Velimir Stjepanović, Nikola Aćin, Justin Cvetkov i Andrej Barna su plivali kao u transu, prvi put su spustili vreme ispod 3.13,00 i sa novim nacionalnim rekordom - 3.12,90 pokorili su Evropu. Bila je to peta zlatna medalja za Srbiju u istoriji šampionata Starog kontinenta i prva u štafetama.

- Osvojiti medalju u individualnoj trci je sjajno, ali zlato u štafeti pred domaćom publikom je nešto posebno. To ne može da se meri ni sa čim. Svi smo presrećni do neba - impresioniran je naš najbolji plivač, bronzani na 100 m slobodno Andrej Barna.

Priča o srpskoj štafeti na 4 h 100 m slobodno počela je još 2017, na SP u Budimpešti. I godinama se polako kristalisala najbolja četvorka. Plivala je finala na evropskim i svetskim prvenstvima, nadmetala se na Olimpijskim igrama u Tokiju, sada je čeka Pariz. Pre samo četiri meseca, na SP u Dohi bila je sedma sa vremenom 3.13,88. U međuvremenu je pretrpela jednu izmenu, supertalentovani Justin Cvetkov (17 godina) uspeo je da istisne Uroša Nikolića. I ne samo što je ostvario svoj san da pliva sa svojim idolima, Veljom i Andrejom, nego je i pomogao da štafeta bude brža.

Ipak, malo ko je očekivao da će u jednom danu državni rekord da poprave za skoro jednu sekundu. A plivali su besprekorno, Stjepanović je u prvoj izmeni ostvario "A" olimpijsku normu na 100 m slobodno (47,99), odlični su bili Aćin i Cvetkov, a Barna je leteo stazom - 46,88.

- Kada sam video da Velimir pliva skoro rame uz rame sa Popovićijem, znao sam da će to biti naš dan i da možemo mnogo. Plivao sam svoju izmenu ludački, to je samo bila demonstracija koliko sam željan da dođemo do zlata. Ovo je neverovatno dostignuće - podvlači Barna.

Finale na Igrama

DA su u Dohi bili brzi kao u Beogradu, bili bi četvrti na svetu. Ipak, krasi ih umereni optimizam uoči Olimpijskih igara u Parizu. Svesni su da bi ulazak u finale bio podvig, jer će tamo doći svetski prvaci Kinezi, vicešampioni planete Italijani, da će Amerikanci i Australijanci biti veoma jaki.

