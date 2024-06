"KUBA JE EKIPA KOJA UBIJA MORAL PROTIVNIKU": Kolaković pred završni turnir Lige nacija

Selektor muške odbojkaške reprezentacije Srbije Igor Kolaković rekao je da očekuje da svi igrači budu zdravi za turnir poslednje, treće sedmice Lige nacija, koji će biti održan od srede do nedelje u Ljubljani.

Srbija je trenutno na devetom mestu FIVB rang-liste sa 251,55 bodova, a Kuba na desetom sa 250,64 boda.

Odbojkaši Srbije su odradili dva treninga u dvorani "Stožice" u Ljubljani.

Jedna od ove dve selekcije izboriće plasman na Olimpijske igre u Parizu po okončanju regularnog dela Lige nacija.

- Možemo da očekujemo borbu, kao što je bila na turniru u Kanadi. Nismo mnogo obećavali posle rezultata na prvom turniru Lige nacija. Mislim da smo se u Kanadi na neki način rehabilitovali i došli u situaciju da sa Kubom na ovom turniru rešavamo ko će ići na Olimpijske igre - izjavio je Kolaković u Ljubljani, prenosi zvanični sajt OSS.

Selektor je podsetio da je turnir Lige nacija u Ljubljani veoma važan za njegovu selekciju.

- Moramo da igramo pod pritiskom. Jednostavno smo došli do toga da ovaj turnir odlučuje o svemu. Iskreno se nadam da će svi igrači da budu zdravi i da ćemo se boriti za naše ciljeve - rekao je, između ostalog, selektor Srbije.

Kolaković je podsetio da je Kuba dominirala na prvom turniru Lige nacija.

- Kuba je na drugom turniru Lige nacija imala problema pošto najbolji igrač i lider te ekipe Simon nije bio u timu. On će igrati u Ljubljani što znači da će Kuba da bude znatno jača. To je inspirativna ekipa, jako atraktivna, praviće poene koje mogu da "ubiju" moral protivničkoj ekipi, ali moramo da budemo spremni na te poene. Moramo kroz strpljivu igru, naročito u tehničkom smislu, da dođemo do poena koji će nam biti važni - istakao je Kolaković, koji je dodao da očekuje podršku navijača u Ljubljani.

Odbojkaši Srbije će u prvom meču poslednje, treće sedmice Lige nacija igrati protiv Kube u sredu od 16.30 časova.

Drugi rival Srbiji na turniru u Ljubljani biće Turska u petak od 20.30 sati. O

dbojkaši Srbije će se u subotu od 16.30 časova sastati sa Poljskom, a dan kasnije igraće sa Slovenijom od 20.30 sati.

