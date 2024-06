PUNO IZAZOVA I PONEKI PEH: Srpski automobilista Miloš Pavlović posle uzbudljivog trkačkog vikenda

Iza srpskog automobiliste Miloša Pavlovića je trkačka sedmica prepuna iskušenja!

Osim što je vozač ASR trkačkog tima imao zadatak da se u tri dana nađe na dve staze udaljene 1.500 kilometara jedna od druge, to je ujedno povlačilo i mnogo vremena provedenog na aerodromima i u avionima, kako bi bio na vreme na određenim lokacijama prema rasporedu. Uz kašnjenja i odlaganja letova to je već samo po sebi bio veliki izazov, a onda ga je čekalo i ono najvažnije – vožnje na stazi. Svoj deo posla je uradio maksimalno, ali na obe trke trud nije pretočen u veliku količinu bodova zato što se još jednom pokazalo da su auto-trke pre svega tehnički, a potom i ekipni sport.



Ipak, Miloš je zadovoljan nastupom na Le Manu, pre svega zato što je ovaj dolazak na mesto održavanja čuvene 24-časovne trke priprema za ono što srpskog automobilistu očekuje u budućnosti.- Ovo je bila veoma uzbudljiva nedelja. Voziti dve trke na dve potpuno različite staze u dve zemlje je definitivno izazov. Le Man je jedno posebno iskustvo i sada sam još više motivisan da uspem da se vratim na tu stazu i da vozim trku „24 časa Le Mana“, jer to je jedan od najlepših događaja kad je auto-sport u pitanju.Pavlović se nije dugo zadržao u Francuskoj, pošto je već popodne imao let za Italiju, a ispostavilo se da je to bila odlična odluka, s obzirom da je ubrzo stigla vest da se druga trka Super Trofeo takmičenja u Le Manu neće voziti. Odluka je donesena zbog mera bezbednosti, usled pomenutog prevelikog broja pucanja pneumatika.Nastup u italijanskom GT šampionatu, u trkama izdržljivosti je za Miloša prioritet, pa sa velikim očekivanjima stigao na stazu Valelunga, gde je sa timskim kolegama Pekom i Špenglerom očekivao najviši plasman u klasi. Međutim, posle dobrih kvalifikacija, nije čak ni dobio priliku da pokaže brzinu, s obzirom da je u ranoj fazi tročasovne trke timski kolega Pek oštetio automobil, pa je ekipa ubrzo morala da odustane...- Za trku smo se kvalifikovali kao drugi u klasi, ukupno na 15. mestu. Imali smo dobar automobil, sve je najavljivalo da ćemo se boriti za pobedu ili barem za plasman na podijum, ali nažalost stvari se nisu realizovale. U 25. minutu trke u trenutku dok je moj kolega bio u automobilu, došlo je do kontakta dok je obilazio sporijeg vozača. Jednostavno, nisu se razumeli... To je praktično i značio kraj trke pošto je automobil bio previše oštećen, a dvadesetak minuta kasnije bili smo primorani da se zaustavimo. Prva trka se završila sa velikom bodovnom nulom za nas, ali ima i pozitivnih stvari, kao što je na primer činjenica da smo brzi i da možemo da pobeđujemo ako se okolnosti poklope. Sledeća trka vozi u Muđelu, na jednoj od mojih omiljenih staza u Italiji i jedva čekam da se vratimo u automobil i ispravimo ovaj peh! - konstatovao je Pavlović.Miloš Pavlović već isplanirane redovne obaveze kad je Lamborgini program u pitanju, a sledeća takmičenje na programu je 14. jula, kad se vozi druga trka izdržljivosti u okviru italijanskog GT šampionata. Što se tiče takmičenja Lamborgini Super Trofeo, sledeći trkački vikend je na programu od 26. do 28. jula kada se na Nirburgringu u Nemačkoj voze dve trke.

