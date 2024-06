MEDALJA ZA SRBIJU U KAJAKU: Milica Novaković osvojila broznanu medalju ne Evropskom prvenstvu

SRPSKA kajakašica Milica Novaković osvojila je ove subote bronzu na Evropskom prvenstvu u Segedinu.

Ona je u olimpijskoj disciplini K1 500 metara zauzela treću poziciju u finalu i tako osvojila prvu medalju za Srbiju na kontinentalnom takmičenju koje se završava sutra.

Zlatnu medalju osvojila je Tamara Čipes iz Mađarske, dok je srebrno odličje pripalo Emi Jorgensen iz Danske.

Podsetimo, Milica Novaković će učestvovatni na Olimpijskim igrama. Biće to njen treći nastup na najvećoj planetarnoj smotri. One se održavaju od 26. jula do 11. avgusta u Parizu.

