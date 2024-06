"MALIŠANI TREBA DA TRENIRAJU I BAVE SE SPORTOM": Sajmovi sporta održani u Mladenovcu i na Čukarici (FOTO)

SAJMOVI sporta su i definitivno osvojili sve beogradske opštine. Ekipa Sportskog saveza Beograda, na čelu sa predsednikom Đorđem Pejčićem i generalnim sekretarom Nebojšom Jevremovićem odlično je uigrana i deca zaista uživaju, testirajući sportove koje vole. Na red su došli Mladenovac i Čukarica.

FOTO: SSAB

U organizaciji Gradske opštine Mladenovac, Sportskog saveza Mladenovca, Sportskog saveza Beograda, a pod pokroviteljstvom Grada Beograda – Sekretarijata za sport i omladinu, Sajam sporta je održan u Sportskom Centru "Ljubomir Ivanović Gedža". Na sajmu su učešće uzeli mladenovački sportski klubovi, njih četrdesetak, čija je krovna organizacija Sportski savez Mladenovca, kao i mladenovačke osnovne škole, Gimnazija i Tehnička škola Mladenovac.

Bilo je zaista prelepo gledati veliki broj dece, koja su želela da se oprobaju u raznim sportovima. Voditelj je bio sjajan i stalno je animirao decu tokom događaja. Sajam sport je otvorio Vladan Glišić, predsednik opštine Mladenovac koji je pozdravio održavanja akcija ovakvog tipa na opštini, koje doprinose sportskom i opštem psihofizičkom stanju dece.

Inače tokom proleća i leta, u ovoj opštini održava se puno sportskih i kulturnih dešavanja. Na redu je turnir u uličnoj košarci, koji ima veliku tradiciju ne samo u lokalu, već daleko šire. On se održava čak 27 put, organizator je Sportski savez Mladenovca a tehnički organizator je Košarkaški klub Keni 55-81. Mečevi se igraju na basket terenima u naselju "25 maj". Ovaj klub predvodi nekadašnji reprezentativac Jugoslavije u košarci, Dragan Ivanović, sada uspešni sportski radnik.

Basket 3 na 3 je omiljena igra na ovom turniru. Prijave se primaju do srede 12 juna do 19.00 časova. Posebno će se održati takmičenje u šutiranju trojki u muškoj a po prvi put i u ženskoj konkurenciji, kategorija do 16 i kategorija preko 16 godina.

Čukarica takođe voli sport a na ovogodišnjem Sajmu sporta na ovoj opštini učestvovalo je preko 30 sportskih klubova i više stotine dece. Sajam je održan učestvovalo je na Sajmu sporta GO Čukarica koji se održan u Sportskom centru "Žarkovo", deo na otvorenim terenima i deo na zatvorenim terenima. Sajam se održao pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda, Sportskog saveza Beograda, GO Čukarica i Sportskog saveza Čukarice.

Najmlađi Čukaričani bili su u prilici da se upoznaju sa različitim sportovima i da odluče šta će trenirati u budućnosti. Manifestaciju je otvorio predsednik opštine Srđan Kolarić, koji je rekao da će Sajam pomoći deci da odaberu pravi sport za sebe.

- Mališani treba da treniraju i bave se sportom, a mi treba da mislimo kako da im stvorimo najbolje uslove za rad i obezedimo još bolju sportsku infrastrukturu – deo je izlaganja Srđana Kolarića.

