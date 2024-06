SVI ŽELE BAŠ NAS DA POBEDE: Mihailo Vasić svestan da će reprezentacija Srbije u basketu u Parizu imati "metu na leđima"

TRG Konkord u Parizu, za potrebe Olimpijskih igara biće pretvoren u borilište za "urbane sportove". Najbolji skejtborderi, brejkdenseri, vozači BMH bicikala, ali i basketaši, boriće se za odličja u strogom centru "grada svetlosti" i uživati u prizorima koji se doživljavaju jednom u životu. Sa jedne strane tu je reka Sena. Na horizontu, pogled će sezati do Ajfelovog tornja, a u središtu najvećeg pariskog trga, jedan tim će imati "metu na leđima".

Foto: Profimedia

Srpska reprezentacija u basketu tri na tri, biće tim koji će svi želeti da pobede. Dominacija naših basketaša, nije pozlaćena u Tokiju pre tri godine na debiju ovog mladog sporta na OI, ali u Parizu će biti nova prilika. Iako se i dalje ne zna ko će nas predstavljati, Mihailo Vasić, bronzani iz Japana veruje da "orlovi" u svakom sastavu figuriraju za najviše mesto na prestolu.

- Ko god da ode, biće pretendent za najviše ciljeve. Jako brzo su prošle te tri godine od Tokija. Kada se tamo sve završilo, Pariz mi je delovao daleko, ali eto, približilo se. Nakon Tokija smo odigrali zaista sjajne tri godine, osvojili smo tri evropska zlata i dva svetska i spremni dočekujemo Pariz. Biće pritiska, jer svi žele da nas pobede, ali dovoljno smo iskusni da to prebrodimo i uključimo se u borbu za odličja - kaže za "Novosti" Vasić, as rođen u Beogradu 20. jula 1993.

Mnogo lepše pred publikom ISKUSTVO na Igrama u Parizu biće znatno lepše nego u Tokiju, jer se očekuje mnoštvo publike na tribinama, a spektakl garantuje i lokacija u užem centru "grada svetlosti". - Volim da igram pred publikom, dinamičnije je. U Tokiju je bila neverovatna organizacija, ali falili su navijači. U Parizu, verujem da će biti neverovatna atmosfera za igranje - kaže Mihailo.

Kada smo našem iskusnom basketašu natuknuli ideju o potencijalnom jurišu na zlato, skromno je reagovao. Visoka očekivanja su opravdana, od prethodnih do ovih Igara, Srbija je osvojila sve što se pratkično osvojiti može, ali svestan je Vasić da favoriti često umeju da izgore u velikoj želji.

- Cilj je medalja, ako mene pitate, da se uđe u bitku za odličje, a onda trenuci odlučuju koje će boje biti. Prethodnih godina smo zaista bili odlični u tim presudnim momentima i nadam se da će tako biti i u Parizu. Mi smo tim koji svi žele da pobede jer smo svetska sila u ovom sportu otkako postoji. To je dodatni motiv da budemo još bolji i da ostanemo na vrhu. To nam je uspevalo prethodnih godina, nadam se da će tako biti i u budućnosti - ističe proslavljeni basketaš.

Bulut i ekipa udarili temelje ZA Srbiju odavno važi maksima da je zemlja košarke, a u prethodnih deceniju i po, postali smo i zemlja basketa. Sa Mihailom, pokušali smo da odgonetnemo tajnu uspeha u ovom sportu u kojem su naši asovi, kako timski, tako i individualno, bez premca na svetu. - Mislim da je ekipa Novog Sada predvođena Bulutom postavila temelje 2010, već 2012. smo osvojili prvo zlato i onda smo mi mlađi imali uzore. Sada samo gradimo na tome. Jedni drugima smo konkurencija u pozitivnom smislu i to je najbitnija stavka što je Srbija toliko uspešna u basketu tri na tri - objašnjava Vasić.

Basketaši su bili suočeni sa velikim očekivanjima i u Tokiju 2021, sve vreme je delovalo da mogu do zlata, ali je poraz od Rusije u polufinalu raspršio te snove. Ishod kakav je malo ko očekivao, ako se uzme u obzir i međusobni skor sa "zbornajom", i indvidualni kvalitet i timska igra. Ali, to je samo još jedan pokazatelj da ulogu favorita za zlato ne treba olako shvatati.

- Dobijali smo ih i na Igrama, a i prethodnih godina, pa i posle Tokija, ali to je basket i desio se taj poraz. Pitali ste me da li razmišljam o tom meču? Ni danas nisam odgledao taj basket, ali eto, to je čar ovog sporta. Moraš da budeš koncentrisan 100 odsto vremena. Imali smo razgovor međusobno da moramo da se vratimo sa medaljom šta god da se desi. Tu utakmicu za bronzu smo odigrali sjajno i nadam se da ćemo obradovati Srbiju i nas u Parizu - podvlači Vasić.

