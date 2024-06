PREKO "FRADIJA" DO FINALA: Vaterpolisti Novog Beograda sutra (21.00) u polufinalu F4 Lige šampiona na Malti igraju sa Ferencvarošem

FERENCVAROŠ je prva prepreka vaterpolistima Novog Beograda ka ostvarenju sna. Prvak Srbije je zato maksimalno fokusiran na najjači mađarski klub i sutra (21.00) u polufinalu F4 Lige šampiona na Malti učiniće sve da treći put zaredom izbori veliko finale. U drugom polufinalu od 19.00 časova sastaće se branilac titule Pro Reko i Olimpijakos.

Foto: Profimedia

Novobeograđani mnogo mirnije dočekuju završni turnir, nego ranijih godina kada su bili domaćini i nekako osećali obavezu da moraju da trijumfuju. Sada deluje rasterećenije, tim pre što su ove sezone osvojile sva tri trofeja: Regionalnu ligu, Kup i prvenstvo Srbije.

- Ferencvaroš gaji stil koji poslednjih godina neguje i reprezentacija Mađarske, gde vrlo često igraju bez klasičnog centra. To znači da na mesto drugog centra ulaze sa svih pozicija i na to moramo da odgovorimo što je moguće bolje. Takođe, igraju u jako visokom ritmu, a dosta problema protivnicima prave i u tranziciji, pogotovo ofanzivnoj...Biće tu dosta taktičkih zamisli, ali nijednu utakmicu na F4 neće odlučiti taktika, već bolje raspoloženje, veća motivacija ili eventualno nadahnuće kod jednog ili dva igrača. Nadam se da ćemo odigrati na najvišem mogućem nivou što bi moglo da nas dovede do još jednog trofeja - istakao je za sajt VK Novi Beograd strateg Živko Gocić.

Ni na Fajnal-foru naš prvak nije lišen kadrovskih problema. Đorđe Vučinić neće igrati zbog povrede, a Nikola Jakšić zbog kazne od jednog meča koju je zaradio protiv Pro Reka,

- Da ne pravimo filozofiju ni od naše ekipe ni od Ferencvaroša. Taktike i imena igrača na papiru ne igraju polufinala i finala velikih takmičenja, već srce, želja i koliko si spreman da daš sebe da bi ostvario san. Znamo da je jedan od njihovih najboljih igrača Dušan Mandić, da u svojim redovima imaju Deneša Vargu, golmana Fogela... Ove godine smo nekoliko puta dokazali, a pre svega sami sebi, da protivnik preko puta nije toliko relevantan ukoliko smo mi na nivou. Ako smo mi na našem maksimumu mislim da možemo da dobijemo svakog rivala - nagalašava kapiten Filipović.

Ferenvaroš je ove sezone u Ligi šampiona izgubio samo od Olimpijakosa, a Dušan Mandić je za mađarske medije podvukao:

- Ovo je najlepši deo sezone. Ostale su još dve utakmice, imali smo do sada sjajnu sezonu i želimo da je završimo na isti način. Pripremamo se za Novi Beograd, fokusirani smo na to šta mi kao tim treba da uradimo. Ako se budemo pridržavali plana i ako budemo igrali onako kako trener traži od nas, verujem u pobedu.

Raspored

POLUFINALE - sreda

Pro Reko - Olimpijakos 19.00

Novi Beograd - Ferencvaroš 21.00

PETAK

Za bronzu

Reko/Oli. - NBG/FTC 19.00

FINALE

Reko/Oli. - NBG/FTC 19.00

Osvajači titula

11 - Pro Reko

7 - Partizan, Mladost

4 - Jug, Špandau

3 - Posilipo

2 - Olimpijakos, Jadran ST, OSC, Vašaš, MGU Moskva

1 - Bečej, C. zvezda, Ferencvaroš, OSC, Barseloneta...

