ADRIANA VILAGOŠ SREBRNA: Sjajno otvaranje sezone naše mlade atletičarke na Evropskom kupu

SJAJNO otvaranje sezone.

Foto: Atletski savez Srbije

Mlada atletičarka Srbije Adriana Vilagoš osvojila je srebrnu medalju u bacanju koplja na Evropskom kupu u Portugaliji hicem od 61,17 metara, što je trenutno najbolji rezultat u Evropi do 23 godine. Devojka iz Malog Iđoša do ovog ostvaranje stigla je u drugoj seriji nakon čega je ostala u vođstvu sve do kraja takmičenja u svojoj grupi, ali je na kraju prvo mesto osvojila Marije-Terese Obst iz Norveške, koja je dobacila do 61,69 metara

Uspešan početak pokazuje da je Vilagoševa prebrodila povredu lakta, ovo je dodatni implus pred OI u Parizu.

