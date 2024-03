ISTORIJA OLIMPIZMA: U Kruševcu otvorena izložba "Put pravih vrednosti"

U NARODNOM muzejuu Kruševacu danas je otvorena izložba Olimpijskog komiteta Srbije pod nazivom "Put pravih vrednosti". Izložba o istoriji olimpizma u Srbiji biće otvorena za posetioce do 1. aprila 2024. godine.

OKS

Izložbu je svečano otvorila osvajačica srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Riju 2016 i bronzane na OI u Tokiju 2020, tekvondistkinja Tijana Bogdanović.

- Izuzetno mi je drago što sam danas u svom rodnom gradu i što je Olimpijski komitet Srbije baš na ovom mestu, u Narodnom muzeju Kruševca, organizovao izložbu o istoriji olimpizma u Srbiji pod nazivom „Put pravih vrednosti“. Do 1. aprila, upravo ovde, moći ćete da se upoznate sa uspesima naših olimpijaca na Letnjim olimpijskim igrama od 1912. do 2020. godine i da vidite najznačajnije eksponate iz fundusa Olimpijskog muzeja, uključujući i moju bronzanu medalju sa Olimpijskih igara Tokio 2020. Pozivam sve moje sugrađane, a posebno one najmlađe, da posete Izložbu i iskoriste priliku da vide neke od eksponata sa Olimpijskih igara, pročitaju neke od zanimljivosti vezanih za naše učešće na Igrama i na taj način osete olimpijski duh – rekla je na otvaranju Izložbe Tijana Bogdanović.

Zamenica gradonačelnika grada Kruševca, gospođa Snežana Radojković poželela je dobrodošlicu svima i izrazila zadovoljstvo što Kruševac ima priliku da ugosti Izložbu.

- Svi naši sugrađani će na ovoj izložbi imati priliku da kroz razne fotografije, eksponate, rikvizite i medalje vide različite periode razvoja srpskog olimpizma. Posebno mi je drago što je sa nama danas naša Kruševljanka, Tijana Bogdanović, slavna srpska reprezentativka u tekvondou, koja je na nizu Olimpijskih igara proslavila našu zemlju i sa različitih takmičenja nam donosila brojna odličja. Najiskrenije bih se zahvalila Olimpijskom komitetu Srbije koji nam je priredio ovu izložbu i na ovaj način uspeo da sačuva od zaborava sve one prave vrednosti sa početka olimpizma kako u našoj zemlji, tako i na svim onim takmičenjima na kojima su nas naši olimpijci predstavljali od davnih godina prošlog veka pa sve do poslednjih Olimpijskih igara u Tokiju – rekla je gospođa Radojković.

Direktor Narodnog muzeja Kruševca, gospodin Nikola Pantelić pozdravio je sve prisutne u ime domaćina ove izložbe.

- Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu da vam poželim dobrodošlicu na otvaranje izložbe „Put pravih vrednosti“ u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije, koja prezentuje istoriju olimpizma u Srbiji. Narodni muzej Kruševac ima odličnu saradnju sa sportskim organizacijama i sportskim klubovima na teritoriji Grada. Sa klasičnog gledišta kulturne politike, možda to ne deluje kompatibilno, ali itekako jeste, jer su u vremenu zaboravljeni antički principi kulture koji podrazumevaju atletiku tela i duha. Mi kao muzej nastojimo da promovišemo i fizičku kulturu i sport kao jedan vid viteštva, jer u sportu nema lažiranja, koliko trenirate, koliko se trudite, takve ćete rezultate postići - rekao je Pantelić.

Izložba „Put pravih vrednosti“ ima za cilj da upozna širu javnost sa istorijatom i kontinuitetom olimpijskog pokreta, kao i njegovim značajem u našoj sredini od Kraljevine Srbije do danas, sa osvrtom na društveni kontekst i prilike u zemlji.

Na Izložbi je predstavljen nastanak olimpizma u našoj zemlji, kao i hronologija učešća naših olimpijaca na Letnjim olimpijskim igrama od 1912. do 2020. godine, sa podacima o samim Igrama, društvenim okolnostima koje su ih pratile, i članovima naših delegacija, kao i manje poznate zanimljivosti u vezi s Igrama. Posetiocima je omogućeno da vide najznačajnije eksponate iz fundusa Olimpijskog muzeja, uključujući i bronzanu medalju Tijane Bogdanović sa Olimpijskih igara Tokio 2020.

Izložba „Put pravih vrednosti“ je veoma uspešno predstavljena publici u Beogradu i Zrenjaninu tokom 2021. godine, u Požarevcu 2022. godine, u Kragujevcu i Novom Sadu 2023. godine i u Smederevskoj Palanci ove godine. Ono što ovu izložbu čini posebnom su vredni eksponati iz fundusa Olimpijskog muzeja koji svedoče o razvoju i uspesima srpskog olimpijskog pokreta, kao što su autentične fotografije, sportska oprema, sportski rekviziti, medalje i razni spisi.

