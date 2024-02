MAGIJA "POGLAVICE" MAHOMSA: Kako je Kanzas siti u Superbolu pobedio San Francisko (VIDEO)

DINASTIJA! Vladavina Kanzas Sitija, popularnih "poglavica", nastavljena je najviše zahvaljujući magičnoj ruci neverovatnog kvoterbeka Patrika Mahomsa. Savladan je San Francisko u spektakularnom Superbol meču posle produžetaka u Las Vegasu - 25:22.

FOTO: Tanjug/AP

Iz gotovo izgubljene situacije Čifsi su uspeli da se podignu i nastave surovu dominaciju NFL ligom. Stizali su zaostatak na kraju regularnog dela, a potom u dodatnih deset minuta, četiri sekunde pre kraja "ukrali" su trofej timu iz Kalifornije. Sa tri pehara u samo pet sezona Kanzas umnogome podseća na period kada je najpopularnijim šampionatom preko Bare vladao čuveni Tom Brejdi sa Nju Inglandom. Kanzas je takođe postao i prvi tim koji je odbranio pehar posle 19 godina i ekipe iz Bostona.

Brejdi se smatra najboljim igračem svih vremena, ali je Mahoms ozbiljno zapretio da mu ugrozi ovu titulu. Sa tri šampionska prstena i dva MVP priznanja, 28-godišnji momak iz Teksasa ušao je u elitno društvo, u kojem su samo Brejdi i Pejton Mening.

I treći put u finalima trijumfovali su Čifsi posle velikih preokreta. Protiv istog rivala kao sinoć gubili su 2019, 17:10 u jednom trenutku, prošle godine okrenuli su Filadelfiju 24:14, a ove su imali deficit (10:3).

- Trener Endi Rid izvlači najbolje iz mene jer me pušta da budem ja. To je važno. Ne tera me da budem neko drugi. Ne mislim da bih bio ovakav kvoterbek da nemam trenera Rida. Osim toga, mislim da je najbolja moguća osoba i to je nešto stvarno posebno - naglasio je Patrik.

Najviše zbog gubitka superstara hvatača Tajrika Hila u međusezoni, Kanzas je bio na margini potencijalih kandidata za pehar.

- Kanzas nikada neće biti autsajder. Ovogodišnja titula mi znači više. Dešavale su se različite stvari kroz koje smo morali da prođemo. One su nas spremile za plej-of. Borili smi se i kada situacija nije bila sjajna - rekao je posle meča Mahoms.

Pucali sebi u noge

SA dva poraza u pet sezona, San Francisko će biti upamćen kao jedan od najvećih gubitnika. Poslednji pik sa drafta 2022. Brok Pardi nije krunisao neverovatu priču da od "gospodina nebitnog" postane pobednik.

