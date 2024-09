HTEO SAM KOLICIMA OD PARIZA DO UŽICA! Nebojša Đurić, osvajač srebra na Paraolimpijskim igrama u Parizu, za "Novosti" o zadovoljenoj pravdi

Opet se osećam srećno, radosno i nasmejano. Presrećan sam što sam svojoj zemlji, svom narodu, i svom gradu, doneo medalju.

FOTO: Paraolimpijski komitet Srbije

Hvala svima iz našeg Paraolimpijskog komiteta koji su se borili za mene, državi i ministarstvu što su stali iza nas. Hvala celoj naciji, i svim onima iz drugih zemalja, koji su nas u svojim izjavama podržali. Sve smo to osetili i svima smo beskrajno zahvalni.

To u razgovoru za "Novosti" ističe paraolimpijski bacač kugle Nebojša Đurić koji je prethodnih dana prolazio kroz pravi pakao, kada su mu oduzeli zasluženo osvojenu srebrnu medalju, da bi mu je, na kraju, konačno vratili.

Ekskluzivno: Odluka Međunarodnog paraolimpijskog komiteta o vraćanju medalje Nebojši Đuriću / Foto: Goran Čvorović

• Kako ćete to proslaviti?

- Joj, to je najmanji problem! Proslavićemo, ima da se čuje! Kao košarkaši. Nešto ćemo već smisliti. Bitno je da je medalja na pravdi Boga vraćena!

• Koliko je bilo teško prolaziti kroz sve to prethodnih dana?

- Prošao sam sve vrste emocija, od momenta kada smo osvojili medalju i kada nisam znao šta ću od sebe od sreće i ponosa, do tuge i očaja kada smo usred noći dobili poruku da mi je oduzimaju. Poruku su poslali "vacapom". Zamislite samo, kakav je to način! Mogli su bar elektronskom poštom, kao i sav normalan svet u današnje vreme. Kao da su čekali da više ne možemo da se vratimo i da se žalimo. Imao sam pre toga i doping test. Dali su nam rok od pola sata. Ni u snu nisam mogao da stignem. Ali, Bog je veliki i sve vidi. Ovo je dokaz da je pravda dostižna. I da smo išli do suda, bilo bi još gore po njih. Imali smo argumente i tvrde dokaze.

• Malo ste spavali prethodnih dana?

- Nikom nije bilo ni do spavanja, ni do života. Samo smo verovali u naš tim i ljude koji su se borili svim pravnim sredstvima.

• U međuvremenu ste odustali i od bacanja diska?

- Verujte, nisam mogao da nastupim. Bio sam uništen. Emotivno i fizički. Sve to me je bilo dotuklo. Provodili smo dane povijenih glava, sa strepnjom kakav će ishod biti. Bilo je napeto. Sada, kao da smo osvojili dve medalje! Dvostruka pobeda, dva puta se radujemo! I na terenu, i van terena. Nikada neću zaboraviti to što su nas predstavnici mnogobrojnih država ovde u Olimpijskom selu podržali i pritekli nam u pomoć. Svi su bili zgroženi tom odlukom.

• Dodeljene su sada dve srebrne medalje?

- Meni je čista savet. Neko drugi će imati grižu savesti. Karma je čudo. Ali, to je sada prošla priča.

• Vi ste sa tom stolicom nastupali širom sveta?

- Bio sam svugde. I na Olimpijadama, na Svetskim i Evropskim prvenstvima. I nigde se niko nije žalio.

• Šta je to bilo sa sunđerom?

- Bio je malo podignut, jer na sedećem delu moja stolica ima veliko oštećenje, pa moram da ga koristim. Ali, sunđer se zalepi i dođe na visinu koja se traži. Tako da nikada nismo imali problema. Uvek smo bili ispravni, pošteni, korektni i fer takmičari. Nemamo mi od čega da se stidimo i strepimo.

• Hteli ste i lično da protesjute?

- Toliko sam bio uzrujan, besan i ljut, da nisam znao kako da se kontrolišem. Sve nam je prolazilo kroz glavu. Toliko smo bili povređeni i pokradeni, da je moj trener bio spreman da napustimo Olimpijsko selo i krenemo kolicima kući u Užice. Pa, dokle stignemo! Od tolike nepravde i bola nismo mogli drugačije da razmišljamo.

• Kada se pomešaju sve ove uspemene, i negativne i pozitivne, u kakvim će vam uspomenama ostati boravak u Parizu?

- Neka ostane najlepši, onakav kakav je bio na početku Igara, s osmehom kad sam saznao da sam osvojio srebro, s našom zastavom uz sebe.

• Koji su vam dalji planovi?

- Da podržimo naše takmičare koji nastupaju do 8. septembra, a onda devetog, Bože zdravlja, eto nas kućama, da proslavimo.

ISPRAVNA JEDAN KROZ JEDAN

Stolica je tehnički bila potpuno ispravna – ističe za "Novosti" Đurićev trener Miloš Zarić. - Bio sam na tehničkom sastanku na proveri. Jedan kroz jedan je ispravna, i po širini, i po dužini, i po visini. Nikakvog razloga za diskvalifikaciju nije bio. Tražili su dlaku u jajetu koju nisu mogli da pronađu. Na pravdi Boga su nam oduzeli medalju, ali su nam je i vratili. Bog nam je samo pomogao. Ne znam šta bih vam rekao, tolika nas je euforija ponovo zahvatila, da nemam reči kojima bih to opisao. Osećamo samo sreću. Idemo da slavimo i da se veselimo.

"NOVOSTI" NAM MNOGO ZNAČILE

Zahvalio se Miloš Zarić, u svoje i Đurićevo ime, "Novostima" na podršci tokom borbe za vraćanje medalje i tekstovima u kojima se ukazivalo na nepravdu.

- Mnogo ste nam značili. Hvala vam na svemu, na borbenosti da isteramo pravdu – poručio je Zarić.

"Novosti" su, inače, poslale zvanični dopis Međunarodnoj paraatletskoj oranizaciji sa zahtevom da nam zvanično obrazlože zbog čega je Đuriću oduzeto odličje. Odgovora nije bilo, sve dok nam nisu poslali konačnu odluku da medalja bude vraćena.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.