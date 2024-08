"OD JUTRA DO MRAKA JE TO RADIO!" Nikola Pilić objasnio zašto je verovao u zlato Novaka Đokovića na Olimpijskim igrama

Novak Đoković osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, a njegov nekadašnji trener Nikola Pilić rekao je za "Tenis magazin" zašto je verovao u Đokovića, a prokomentarisao je i Novakovu operaciju kolena.

Foto: N.Paraušić

Pilić je rekao da je video da je Đoković imao dosta problema na Rolan Garosu.

- Da, na Rolan Garosu je definitivno imao problema. Na primer, meni je delovalo da mu je jedna noga bila slabija od druge. Na svu sreću, imao je oko sebe doktore kojima veruje u Parizu. Obavljena je ta operacija i koleno je bilo bolje. Svakako je malo sporiji nego normalno, ali bez ove male operacije, ne bi bio u stanju da nastavi. Radio je na jačanju te noge od jutra do mraka, samo da bi bio spreman. Zato sam jako srećan što je osvojio zlatnu medalju - kaže Pilić.

Dodao je i da je od prvog trenutka verovao da Đoković može do zlata.

- Nisam bio iznenađen kada je uzeo zlato. Pre tog finala sam dao intervju za srpske medije i bio sam jedan od onih koji su rekli da Novak ima dobre šanse za osvajanje zlata. Pod uslovom da pronađe svoj ritam i igra u šestoj brzini. Niko pre to nije rekao. Većina je tipovala da će to biti meč formalnosti za Alkaraza. Pre svega i zato što je Novak igrao veoma loše u finalu Vimbldona, dok je Alkaraz igrao vrlo dobro, zato je i dobio tako lako sa 6:2, 6:2, 7:6. Novaka znam bolje od ostalih. Verovao sam da ima dobre šanse. Njegov stav je bio vanserijski jer je znao da mu je to poslednja šansa - zaključio je Pilić.

Podsetimo, Novak Đoković je u finalu Olimpijskih igara pobedio Karlosa Alkaraza 2:0(7:6, 7:6).

