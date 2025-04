"PUMPALI" LAŽI O ZVUČNOM TOPU I LAGALI NAROD MESEC DANA: Da li će neko iz opozicije odgovarati za širenje panike i lažnih vesti?!

OPOZCIJA već mesec dana "pumpa" lažnu vest o upotrebi "zvučnog topa". Sada se postavlja jedno pitanje. Ne zašto su to radili, već da li će da odgovaraju za ovu obmanu građana i širenje panike.

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

Prvi je ovu gnusnu laž plasirao Zdravko Ponoš, NATO general koji je uništio srpsku vojsku i koji ne zna razliku između antidron puške i zvučnog topa.

Marinika Tepić potpredsednica Stranke slobode i pravde jedna je od glavnih podstrekača na blokade, ali i širenja, kako je dokazala i istraga ruskog FSB, najgnusnije laži o zvučnom topu.

Naime, Đilasova perjanica zarad političkih poena bila jedna od glavnih aktera širenja gorenavedene laži.

- Vlast je ugrozila živote ljudi. Upotrebili su zvučne uređaje koje su rasporedili po gradu. Skupštinu Srbije su zato ispraznili da bi nesmetano parkirali vozila sa LRAD 450XL. Na konferenciji u 13h pokazaćemo svu monstruoznost režima i kakve su sve uređaje kupili za obračun sa građanima Srbije - navela je Tepić 19. marta na društvenoj mreži Iks.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Ali daleko od toga da je Tepić usamljena u širenju, kako sada imamo i jasan dokaz da kažemo, bezočene laži opozicije i blokadera.

U prljavu kampanju još oštrije je ušao sam lider SSP-a, Dragan Đilas.

Kako bi stvorio famu o navodnoj upotrebi "zvučnog topa", vođa opozicije podneo je "krivičnu prijavu". Svakako, u prijavi navodi što sada posle zvaničnog nezavinsnog izveštaja možemo da vidimo, potpune nebuloze.

- U nameri da ozbiljno zastraše građane Srbije ili da ozbiljno ugroze ili povrede osnove ustavne, političke, ekonomske ili društene strukture Srbije, organizovali su, dozvolili, omogućili da se izvrše napadi na život i telo i slobodu građana Srbije i to tako što su organizovali, dozvolili, nisu onemogućili - navodi su u prijavi koju je Đilas podneo zbog navodne upotrebe u zvučnog topa.

Foto: Printskrin

Da bi još dodatno podigao tenzije u našem društvu Đilas u svoj navodi da "ovo nije pitanje politike, već opstanka, života i slobode".

Međutim, sada vidimo ko je hteo da "zastraši građane". Sada imamo jasan dokaz da je cela ova fama opozicije bila je upravo pitanje "politike", odnosno zgrtanja politčkih poena iznoseći nebulozne kaži.

Da se Đilasovci nisu libili da na svaki način udare na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, svakako pokazuje jučerašnje skandalozno obraćanje potpredsednika Stranke slobode i pravde Dušana Nikezića koji sam donosi presudu optužujući vlast da je "pucala iz zvučnog topa na decu".

Upravo ovo su reči Nikezića koje je bez imalo srama izrekao juče 17. aprila na sednici Narodne skupštine.

U širenju fame posebno aktivan je bio i predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić.

Naime, on je takođe sramno optužio vlast za upotrebu zvučnog topa 15. marta u centru Beograda.

Foto Tanjug

- Ta vozila oni žargonski zovu ‘Indijanac’, u Žandarmeriji znaju za to, ali do sada to nije korišćeno. Ovde postoje indicije stručnjaka koji kažu da je sa jednim od ovih uređaja, sumnja se na ovaj 450 (prim. aut. LRAD 450XL), da je sa njim upravljalo lice u civilu, koje je bilo u masi - rekao je Aleksić.

Sada vidimo na kakve "stručnjake" se poziva Aleksić. "Stručnjake" iz redova opozcije, čiji je cilj svima jasan, zgrtanje političkih poena.

Tu svakako nije kraj.

Savo Manojlović se istim povodom oglasio na ovoj društvenoj mreži, a u saopštenju koje potpisuje "Kreni promeni" traže se odgovori o navodnoj upotrebi zvučnog oružja protiv građana tokom protesta u subotu u Beogradu.

Da bi napravili što veću famu pokret "Kreni - promeni" je čak krenuo da skuplja potpise da se istaži upotreba istog.

- Manojlović je istakao da je ta istraga značajna i za ceo svet, ocenivši da ako u Srbiji nekažnjeno prođe upotreba soničnog oružja to preti da će „otvoriti Pandorinu kutiju“ širom sveta - preneli su Šolakov medij N1, 8. aprila, sramno insuinirajući da je oružje upotrebljeno.

Albijanić kada nije nije dobio fotelju koju je hteo, pokrenuo je priču o "zvučnom topu".

Podstimo, poslanik Miloljub Albijanić imao je skandalozan nastup u Skupštini Srbije, tokom debate o ekspozeu mandatara Đure Macuta.

Naime, kako je i sam poslanik Albijanić rekao na početku svog govora, on nije dobio poziv kojem se nadao, za funkciju u jednom javnom preduzeću.

U svom obraćanju ponovio je čak i laž kreiranu iz opozicione kuhinje, da je tokom protesta 15. marta policija upotrebila zvučni top. On je ponovo optužio vlast da je "pucala na narod", pokušavajući da nastavi sa pričom koja je, kako sada vidimo još jednom jasno dokazana kao laž dokazana kao laž.

Naravno cela ova fama i "pumpanja" naroda ovim lažima o kako sada vidimo, gnustnim lažima išla je preko Šolakovih medija.

Već 16. marta N1 prenoi sreči blokadera:

- Mora da se istraži ko je upotrebio "zvučni top" i pronađu odgovorni za taj incident, pošto je to zabranjeno oružje, izjavio je za N1 Aleksandar, student Pravnog fakulteta i učesnik sinoćnjeg skupa u Beogradu, navodeći da to oružje imaju ili policija ili naša vojska.

Da li će se opozcija odgovarati za ovo, najblaže rečeno, sramno obmanjivanje javnosti zarad zgrtanja politčkih poena? Da li će neko odgovorati za svoje izjave? - ovo su pitanja koja sa pravom sada mogu da postave svi građani Srbije.

Setimo se samo i kako je Bojan Pajtić potrčavo na N1 da diže tenzije i širi laž o zvučnom oružju.

- Ovo što se dešava u Novom Sadu, Obrenovcu, Kragujevcu je još i mirno u odnosu na ono što će proizaći iz te situacije sa zvučnim topom ili kojim god sredstvom koje je upotrebljeno. Oni su drastično i dramatično ubrzali svoj pad - rekao je Pajtić 18. marta.

Izveštaj FSB-a: Zvučni top nije upotrebljen

Juče je objavljen ceo izveštaj FSB-a koji demnatuje upotrebu zvučnog topa na mitingu 15. marta u Beogradu:

U okviru realizacije mera za ustanovljavanje okolnosti pokreta lica koja su učestvovala na mitingu „uspomene“ 15. marta, izvršena su istraživanja u sledećim pravcima:

1) Izučavanje tehničkih karakteristika akustičnih (zvučnih) emitera LRAD 100X MAG-HS i LRAD 450XL, koje poseduju srpski policijski organi i za koje su opozicione snage navele da su ih zvanične vlasti primenile u cilju vršenja uticaja na civile koji su učestvovali na mitingu;

2) Analiza video materijala koje je BIA dostavila sa mesta „navodne“ primene akustičnog izvora i pokreta lica koja su učestvovala na mitingu;

3) Realizacija operativnih mera od strane BIA u pogledu ispitivanja pripadnika BIA, policije i medicinskih ekipa koji su prisustvovali na mitingu.

Prva etapa: Dana 30-31. marta realizovana su istraživanja emitera na terenu koje je dostavila policija (po 1 komad od svakog modela) na specijalizovanom poligonu BIA u dve etape. U prvoj etapi izučavane su tehničke karakteristike emitera i realizovana su istraživanja pomenutih emitera u osnovnom i test režimu. Test režim predstavlja režim generisanja specijalno formiranih signala koji obezbeđuju mogućnost formiranja akustičnog polja na maksimalnoj udaljenosti.

U drugoj etapi je realizovana ocena emitera prilikom uticaja na biološke objekte (pse). Izbor pasa u svojstvu objekata istraživanja je uslovljen njihovom visokom osetljivošću na akustične uticaje. Ocena uticaja akustičnog delovanja emitera na životinje realizovana je na udaljenosti od 200, 150, 100, 50 i 25 metara od izvora zvuka. Rezultati istraživanja svedoče da konstruktorske karakteristike pomenutih uređaja ne omogućavaju formiranje zvučnog pritiska u infrazvučnom i ultrazvučnom opsegu frekvencija. Formiranje akustičnog polja zvučnog opsega od približno 100 metara se realizuje praktično trenutno. Prilikom emitovanja osnovnih i test signala biološki objekti (psi) nisu osećali nelagodu (promene u ponašanju) na rastojanju koje se istraživalo. Kontrola stanja pasa 3 dana nakon istraživanja takođe nije pokazala nikakve promene u njihovom stanju.

2. Realizovana je analiza audio i video zapisa koje je dostavila BIA, a koji su napravljeni različitim uređajima za snimanje (mobilni telefoni, ulične nadzorne kamere) tokom mitinga. Realizovano je istraživanje navedenih materijala u cilju određivanja potpunosti (odsustva znakova montaže). Tokom analize forme i frekvencijskog sastava signala na audio podacima nisu otkriveni znakovi analognog kopiranja signala audio podataka u vidu promene forme i parametara amplitudno-frekvencijskih karakteristika signala (uvećanje nivoa šuma signala, izmena značenja frekvencija, harmoničnih činilaca, poravnavanje postojećih činilaca signala).

U strukturi fajlova nisu otkriveni nikakvi javni tragovi, koje bi napravili programski audio i video redaktori. U spektru signala analiziranih fajlova nisu otkriveni veštački generisani akustični signali, uključujući i oni sa visokom amplitudom. Signali u spektru odgovaraju akustičnim zvukovima koji se čuju prilikom proizvođenja istih (zvuk mase, vrisci, zviždanje i sl). Na osnovu dobijenih rezultata može se doneti kategorični zaključak da akustični uređaji tipa emitera LRAD koje poseduju policijski organi Srbije nisu primenjeni tokom protesta. Osim toga, realizovana je ocena društveno-psihološke atmosfere među učesnicima na mitingu. Opšta karakteristika mase: ljudi se nalaze na ulici u slobodnom rasporedu, različitih su uzrasta, prisutna su deca. Mnogi prave video zapise događaja, razgovaraju međusobno i slobodno se kreću po ulici. Nisu registrovane naznake fizičkog pritiska policije. Analiza psiho-emotivnog stanja mase posle „događaja“ omogućava da se donese sud o odsustvu jakog straha, užasa i gubljenju samokontrole u pomenutom trenutku. Nema masovnih poziva u pomoć, niti izražavanja fizičkog bola. Koordinacija nije narušena. U većini slučajeva pokreti nisu haotični, putanje ljudi se ne presecaju, odsustvuje namera da se pomenuto mesto napusti, a za samo kratak vremenski period (10-15 sekundi) učesnici se vraćaju na svoja prethodna mesta. Uočljivo je da su u masi prisutna lica koja „pobuđuju“ i orijentišu masu, oni stoje u prvim redovima u odnosu na centar „događaja“ i usmeravaju kretanje mase. Na nizu video fajlova se vidi da nekoliko muškaraca u crnim duksericama sa kapuljačom u ulici Dragoslava Jovanovića pale neke predmete ispred vozila hitne pomoći. Na osnovu istraživanja može se zaključiti da masovnog psihološkog, moralnog i fizičkog uticaja na ljude nije bilo, oni nisu izgubili orijentaciju u prostoru i sposobnost da kontrolišu svoje ponašanje. Analiza video fajlova sa gradskih kamera je omogućila da se odredi početak i epicentar događaja - na raskrsnici ulica Kralja Milana i Dragoslava Jovanovića. Na tom mestu, bio je koncentrisan veliki broj agresivnih ljudi koji su pratili nekakav određeni scenario. Neočekivano su, skinuvši sa sebe žute prsluke, se uputili na suprotne strane, upravo u pravcu hotela „Moskva“ i trga „Slavija“. Pri tome, na video snimcima na pomenutom mestu nije bilo specijalnih automobila ili drugih specijalnih tehničkih sredstava, uključujući i one velikih gabarita. Prilikom realizacije akcije, na navedenoj ulici su počeli neredi uz primenu pirotehničkih i zapaljivih sredstava ispred vozila hitne pomoći. Važna karakteristika je prisustvo telefona u podignutim rukama učesnika na protestu kojima je bilo uključeno zadnje svetlo (torch). Nakon toga, masa, pre nego što počinje da se razdvaja, sinhronizovano spušta ruke sa telefonima. Ta činjenica svedoči da su organizatori u masi mogli da dobiju uslovni signal telefonom (u aplikaciji za komunikaciju). Analiza materijala je pokazala da je kretanje mase bilo fiksirano na značajnom rastojanju (oko 600 metara) od pomenutog epicentra. Navedeno je moguće uz usaglašavanje aktivnosti izvesnih organizatora unutar mase i nije moguće prilikom kratkotrajnog korišćenja specijalnog sredstva.

3. Na osnovu razgovora koje je BIA realizovala sa pripadnicima bezbednosnih i medicinskih službi, koji su prisustvovali na mitingu, ustanovljeno je da nisu registrovali nikakve karakteristične zvukove, kao ni fiziološki uticaj na njih. Nije bilo obraćanja medicinskim radnicima usled navodnog akustičnog delovanja na licu mesta. Nije bilo obraćanja građana u vezi sa domaćim životinjama i službenim psima, koji su navodno bili pod akustičnim uticajem.

Na taj način, prema rezultatima realizovanih istraživanja ustanovljeno je sledeće:

- Akustični uređaji za razbijanje učesnika mitinga nisu primenjivani;

- Postoje javne naznake režirane provokacije uz učešće specijalno pripremljene grupe lica i korišćenje pametnih telefona za sinhronizaciju pokreta uz imitaciju efekta akustičnog topa i takođe blokiranje hitne pomoći.