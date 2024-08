"OVO ZLATO JE VELIKA STVAR, A HRVATSKA...": Srpska legenda imala poruku za Hrvate

Nekadašnji vaterpolista, Igor Milanović analizirao je finale na Olimpijskim igrama između Srbije i Hrvatske.

Hrvatska muška vaterpolo reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. U finalnom meču izgubila je od branioca titule Srbije 11:13. Hrvatska je osvojila četvrtu olimpijsku medalju u vaterpolu, treće srebro, a jedino zlato bilo je ono iz Londona 2012. godine.

Srpskim vaterpolistima je ovo treće uzastopno zlato na Olimpijskim igrama, posle Rio de Žaneira 2016. i Tokija 2021. godine. I posle smene generacija u Tokiju, Srbija je otišla do samog kraja U istoriji ovog sporta samo su Mađari od 2000. do 2008. godine i Britanci početkom 20. veka osvojili tri uzastopne olimpijske medalje. Sama Srbija ima istu količinu zlata kao SFRJ, koja se popela na olimpijski tron 1968, 1984. i 1988. godine, kako piše portal "Indes.hr."

Igor Milanović dao je analizu finale utakmice između Srbije i Hrvatske.

- Bili smo bolji u svim delovima igre, posebno u odbrani sa igračem manje. Centri su bili odlični, strelci raspoloženi, svakako najbolje izdanje naših vaterpolista na turniru. Moram priznati da je posle Tokija bilo teško zamisliti još jednu zlatnu medalju, momci i stručni štab uspeli su da ostvare ogroman uspeh. Ovim putem čestitam im, posebno igračima. Pokazali su napredak iz utakmice u utakmicu. Treće zlato u nizu je fantastično i dolazi u veoma važnom trenutku za vaterpolo u Srbiji. Telefon mi zvoni, svi smo veoma srećni - rekao je Milanović.

Imao je Igor Milanović još nešto da doda.

- Ova medalja treba da nam da ohrabrenje i krila da radimo još ozbiljnije i bolje kako bi uspesi i dalje bili niži. Ovo je prva medalja posle tri godine bez osvajanja i velika je stvar prekinuti takav post. Da smo bez medalje u Parizu, to bi bio alarm - rekao je Milanović.

Srbija je od 2012. godine igrala 17 finala na velikim takmičenjima i na svakom osvojila zlato. Otkrijte tajnu tog neverovatnog niza.

- Ne pratim previše statistiku, ali generaciju koju smo imali prilike da gledamo poslednjih godina proglašavaju najuspešnijom ikada. Nisam dobar sa brojevima, pa ne znam napamet koliko su svetskih i evropskih titula osvojili, ali to je neverovatan uspeh - rekao je Milanović.

Kakav je vaš utisak o hrvatskom timu koju vodi selektor Tucak.

- Oni će godinu završiti kao svetski prvaci i evropski i olimpijski vicešampioni. Mislim da Hrvatska nema za čim da žali, danas će možda boleti ovaj poraz, ali ovo je veliki uspeh za hrvatski vaterpolo, ima medalje u Zagrebu, Dohi i sada u Parizu. Mislim da Tucak izvlači maksimum iz ovog tima i mogu samo da mu čestitam na tome. Na ovom turniru je hrabro i mudro doveo ekipu do finala, nije mu bilo lako protiv Španaca i Mađara. Mora da je to bio veći psihološki i fizički napor nego za Srbiju protiv Grka i Amerikanaca. Ne želim da potcenim nijednu ekipu, ali smo sa lakoćom pobedili Amerikance, a Grci su protiv nas imali jedan od najgorih dana u poslednje vreme. Iz meča u meč postajali smo sve sigurniji, a Hrvatska je krvarila protiv Španaca i Mađara. To se osetilo, nije bilo prepoznatljivog naboja koji inače krasi hrvatski tim - rekao je Milanović.

