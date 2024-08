KAKAV KRAJ OLIMPIJADE! Neverovatan trijumf za istoriju, Amerikanke jedva sprečile senzaciju i rastužile više od milijardu ljudi

Ženska košarkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, prozvana od nekih novinara i "kaznenom ekspedicijom" zbog toga što već decenijama nema milosti prema suparnicama, na jedvite jade je osvojila olimpijsko zlato u Parizu - pobedivši Francusku sa 67:66. Time je postala prva koja je u ekipnim sportovima čak osam puta u nizu postala olimpijski šampion, a zlatom je omogućila olimpijcima SAD da u poslednjoj disciplini preteknu Kinu i zauzmu prvo mesto na tabeli osvajača medalja u francuskoj prestonici.

FOTO: Tanjug/AP

Sa skoro 20 poena razlike Amerikanke su dobile mečeve u prvoj fazi, pa su Nigeriju pobedile sa 88:74 a Australiju u polufinalu sa 75:64. Imajući u vidu da je Francuska doživela jedan poraz u grupi, da je potom eliminisala Nemačku (84:71), a tek posle produžetka Belgiju (81:75), činilo se da nema baš mnogo dileme da li će ženska reprezentacija SAD u košarci osvojiti osmo olimpijsko zlato u nizu, a 10. na poslednjih 11 olimpijada.

Prosto, "ženska košarkaška reprezentacija SAD = pobeda", to je važilo kao nepobitno već dugo, dugo vremena, ali...

Francuska je najpre zaigrala odbranu kao u transu.

Detalj sa olimpijskog finala u ženskoj košarci, između SAD i Francuske / FOTO: Tanjug/AP

Na poluvremenu - pomalo nestvaran rezultat, 25:25. Vodile su Francuskinje i sa +10 u drugoj deonici, teškom mukom preokretale njihove suparnice, a u finišu je opet čas domaća selekcija imala malu prednost, čas ogromni favoriti.

Šta god da su Adža Vilson, Briana Stjuart i ostale američke igračice radile, Gebi Vilijams, Valerijan Ajaji, Marin Fatu i njihove sunarodnice su pronalazile odgovor.

Sve dok Vilsonova na 3:11 do kraja nije donela +3 ekipi SAD.

Tada su francuske igračice ušle u seriju grešaka, promašaja i izgubljenih lopti, pa se činilo da odjednom Amerikanke imaj apsolutno sve konce u svojim rukama. No, kada je Vilijamsova dalekometnom dvojom smanjila francuski zaostatak an 59:60 uz 93 sekunde do kraja, "proključao" je Bersi, u kome su košarkaški reprezentativci Francuske bodrili svoje zemljakinje podjednako bučno kao i ostali.

Ipak, na naredni američki koš, Kuperove za +3, Vilijamsova nije odgovorila, nije ni dobacila do koša, pa je i tada delovalo kao da je sve gotovo. Međutim, Amerikanke (Adža Vilison) su napravile grešku u koracima, te je domaća ekipa dobila novu priliku da izjednači.

No, iskusna Briana Stjuart je blokirala dalekometni šut Marin Fatu, pa je Vilsonova s linije penala na 17,4 sekunde odvela selekciju SAD na +4, a od toga više nije bilo spasa za francusku ekipu iako je umalo napravila čudo.

Naime, Kelsi Plam je savršenim izvođenjem bacanja (6/6 na meču) odbila prve nalete suparnica, a onda i Kalea Koper (takođe 6/6), pa su Francuskinje krenule, bez tajmauta, da za manje od tri sekunde daju trojku.

Izvele su dva brza dodavanja, Gabi Vilijams uhvatila loptu i šutnula s distance - i dala koš, ali je nagazila liniju koja razdvaja pogotke na one od dva i one od tri poena, te nije postigla trojku, otuda i konačan rezultat - 67:66. Istorijski za Amerikanke, jer su osmi put zaredom olimpijski šampionke.

---

Ako vas Olimpijske igre zanimaju, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njima - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj Olimpijskim igrama u Parizu.

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimkpijskim igrama u Parizu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.