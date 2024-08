"U GLAVI NAM JE BILA SAMO MEDALJA": Ognjen Dobrić zadovoljan uspehom u Parizu

Košarkaška reprezentacija Srbije doputovala je u Beograd. Srbija je osvojila bronzanu medalju na Olimpijskim igrama, pošto je pobedila Nemačku rezultatom 93:83.

Foto: FOTO TANJUG/SAVA RADOVANOVIĆ/ bs

Košarkaš Srbije Ognjen Dobrić rekao je da je cilj bio osvajanje medalje na Olimpijskim igrama u Parizu.

- Bilo je jako teško fizički i mentalno pripremiti se za utakmicu protiv Nemačke, ali pored svih problema i poteškoća u glavi nam je bila samo medalja. Znali smo da igramo protiv Nemačke i šta bi trebalo da uradimo, a znali smo i da imamo kvalitet da pobedimo i to pokazali dobrom utakmicom pa došli do medalje što je i bio cilj. Imali smo to u sebi da nađemo dodatnu energiju i sve što smo zacrtali. Drago mi je da smo uspeli - rekao je Dobrić.

