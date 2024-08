MAŠTALI SMO, OVO JE MEČ KARIJERE Vico nikada emotivniji, govorio i o "osveti" košarkaša

Aktuelni Olimpijski šampion u vaterpolu Srbija, imaće priliku da brani trofej iz Tokija. "Delfini" su savladali u polufinalu Sjedinjene Američke države, a Nemanja Vico je nakon meča izneo utiske nakon impresivne igre naših vaterpolista.

Foto: N. Paraušić

Vico je istakao da je duel sa SAD meč karijere za aktualne reprezentativce Srbije.

- Ušli smo u finale, samo nam je bilo u glavi da pobedimo i na korak smo do sna. Maštali smo o ovome, pokazali smo karakter sa Grčkom, posle onog u grupi. Ovo je bio meč karijere svima. Čekamo protivnika za finale i mislim da smo senkonačno skupili, podigli i da smo spremni. Utakmica je karijere, to je to. Za ovo sam trenirao, ustajao svako jutro i trenirao da igram finale Olimpijske igre. Ostaviću poslednji atom snage, makar me izvlačili iz bazena. Ko god da dođe u finale, biće izuzetna utakmica, finale je finale i najgora ekipa bi bila teška tu. Spremni smo, iako smo se prošlu utakmicu potrošili mnogo, a sada odigrali kako treba.

Osvetili su vaterpolisti svoje košarkaške kolege koje su juče poražene u polufinalu od istog protivnika.

- Pričali smo u sobi, bio je motiv za nas 13 koji igramo, a onda smo pominjali košarkaše, da osvetlimo odnos našoj braći. Odigrali su izuzetno, da ne zalazimo u detalje, znamo šta se desilo.

Govorio je i o isključenjima.

- Ušli smo agresivno, da ih slomimo na početku i pokažemo gde su i na koga došli. Izuzetno smo odigrali odbranu, u napadu je možda moglo još bolje. Ovo je bilo dovoljno za polufinale, nadam se da će u finalu sve biti vrhunski, poručio je nakon meča Vico.

