Srbija - SAD 8:6

Treća četvrtina:

23' - Nema golova na obe strane! Brani se sjajno Srbija.

21' - Ponovo sjajna odbrna "delfina"! Ostaje 8:6. Udovičić traži tamj aut.

20' - Opet loša reakcija Filipovića i Boven postiže pogodak za 8:6!

19' - Sjajn napad! Nemanja Vico je pogodio za uvećanje vođstva!

18' - Nainvno je Srbija primila gol! Bio je sam kraj napada, ali popustila je koncentracija "delfina" i Vavić je uspeo da smanji.

17' - Počelo je drugo poluvreme! Srbija ima prvi napad i koristi ga! Nikola Dedović postiže treći gol!

Druga četvrtina:

16' - Sjajni Nikola Dedović, ovog puta u odbrani! Ostaje 6:4 na poluvremenu!

15' - Odmah uzvraća Dedović! Ponovo Srbija ima prednost od dva gola.

15' - Sjajna odbrana Srbije, ponovo sa igračem manje.

14' - Ponovo Amerikanci uspevaju da smanje vrlo brzo preko Bena Haloka.

14' - Velika gužva bila je pred golom Amerike, ali Srbija je uspela da smesti loptu u mrežu. Sudije su posle gledanja VAR analize doneli odluku da je Nikola Dedović postigao gol za 5:3.

13' - Nažalost, brzo Amerikanci smanjuju na 4:3 preko Luke Kupide.

13' - "Delfini" su presekli napad Amerike, ali nisu uspeli da iskoriste kontru, međutim sjajno postavljeni izborili su igrača više i Nikola Jakšić je povisio na 4:2

12' - Srbija koristi igrača više i Petar Jakšić postiže gol za 3:2!

11' - "Delfini" u svakom napadu zarade po isključenje, ali je odbrana na sjajnom nivou i Amerika ne može da pogodi.

9' - Počela je druga četvrtina! Ponovo Amerikanci imaju prvi napad! Opet je Srbija zaradila isključenje, ali sjajna odbrana Srbije ne dozvoljava da ponovo povedu.

Prva četvrtina:

8' - Gotova je prva četvrtina! Nerešeno 2:2

7' - Opet su sudije isključile igrača Srbije, ali sjajna odbrana je sprečila Amerikance da daju novi pogodak. Sa druge strane Sava Ranđelović reaguje i postiže pogodak za izjednačenje.

6' - Dva isključenja za Srbiju što koristi Amerika i ponovo vodi preko Doda.

5' - Srbija koristi igrača više! Nikola Jakšić poravnava rezultat 1:1.

3' - Nije uspela Srbija da postigne gol, ali dobro se odbranila ostaje 1:0 za Ameriku.

2' - Nakon što su imali igrača više Amerikanci vode 1:0. Marko Vavić je postigao gol za selekciju Dejana Udovičića.

1' - Počela je utakmica! Prvi napad ima Amerika, sjajna odbrna Srbije.

14.00 - Vaterpolisti Srbije u potpunosti su spremni za ovaj duel, a dvojac koji ima po jednu zlatnu olimpijsku medalju zna kako da se dođe do novog odličija.

- Imaju odličan tim, vrhunske pojedince. Razmišljamo samo o našoj igri. Verujemo u sebe. Za ovo smo se spremali, siguran sam da ćemo dati sve da bi pobedili obezbedili medalju - izjavio Strahinja Rašović, prenosi sajt VSS.

- Grčku smo završili. Bitno je za samopoudanje. Respektujemo Amerikance, neće biti lako. Imaju veliki broj šutera, sjajnog centra. Nema sada lakog posla, analiziramo ih čitav dan. Na nama je da zadržimo nivo agresivnosti, dobijamo tako slobodu u napadu. Imamo prostora da unapredimo igru, bićemo još bolji. Idemo ka našem cilju. Nismo još zadovoljni. Jako i iz sve snage i verujem da će sve biti dobro. Idemo sa 200 posto na njih, da prođemo i taj korak - naglasio je Miloš Ćuk.

13.30 - Istorija mečeva između naše selekcije(kako god da se država zvala prim. aut.) i Amerike je velika, naročito na Olimpijskim igrama. Jugoslavija je bila dvostruki olimpijski šampion 1984. i 1988. a oba puta protivnik je bila Amerika i oba puta je slavila naša selekcija posle dosta uzbuđenja.

Uoči meča:

Nakon drame koju su vaterpolisti priredili u četvrtfinalu protiv Grčke u režiji Nikole Jakšića, "delfini" su uspeli da dođu do borbe za medalju. Protivnik u meču koji može da donese treće odličije Srbiji na Olimpijskim igrama su Sjedinjne Američke Države. Iako je do sada Amerika bila selekcija koja se nije smatrala prevelikim izazovom za vaterpoliste Srbije, sad je situacija drugačija. Amerikanci su do sada pokazali sjajne igre na Olimpijadi i zasluženo će se boriti da donesu još jednu medalju svojoj zemlji, ali tradicija i istorija je na strani Srbije. Poslednji susret ove dve ekipe bio je na Svetskom prvenstvu u februaru ove godine, i "delfini" su trijumfovali rezultatom 14:12, ali sada će pritisak biti znatno veći na obe selekcije.

