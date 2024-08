"VI U SRBIJI ME DOBRO ZNATE": Matijas Lesor: Hoću da igram sa mojim "brate" u finalu!

Košarkaška reprezentacija Francuske plasirala se u finale Olimpijskih igara pobedom nad Nemačkom rezultatom 73:69, a nakon meča za medije je svoje utiske izneo centar "trikolora" Matijas Lesor.

FOTO: AP/Tanjug

Rekao Lesor da je presrećan što je njegov tim ostvario pobedu pred domaćom publikom.

- Neverovatan je osećaj. Igrali smo pred našom publikom, bila je sjajna atmosfera. Svi su dali sve od sebe da pobedimo. Borili smo se, ostavili smo poslednji atom snage na terenu. Zaslužili smo da budemo u finalu - ističe Lesor.

Poručio je svima da ga dobro svi znaju u Srbiji.

- To sam ja, vi u Srbiji me dobro znate, ja se ne menjam. Srpska braća me dobro znaju. Volim da se takmičim, da pobeđujem. Živim za ovakve momente. Rođen sam na Martiniku i kroz svašta sam prošao da bih danas bio ovde - rekao je nekadašnji košarkaš Partizana i Crvene zvezde.

Na kraju je poručio da će navijati za Srbiju.

- Gledaću narednu utakmicu, naravno i naravno da ću navijati za Srbiju. Voleo bih da se sretnemo u finalu. Čuo sam se sa mojom braćom pre utakmice i poželeo im sreću. Hoću da igram sa mojim “brate” u finalu - zaključuje francuski košarkaš.

Meč između Amerike i Srbije je na programu od 21 čas, a možete ga uživo pratiti na portalu "Novosti".

BONUS VIDEO: PREKO KARIBA I PARIZA - DO LILA, ZBOG SRBIJE: Dobrica i Zorica snabdevaju srpske navijače

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.