NBA AS IMA SAVET ZA PEŠIĆA: Čuveni Francuz zna kako protiv Amera na Olimpijskim igrama

Košarkaška reprezentacija Srbije igra polfinale Olimpijskih igara protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država, a nekadašnji francuski reprezentativac i dugogodišnji NBA igrač Aleksis Ažinsa dao je svoje viđenje, kako protiv drim-tima.

Ažinsa je rekao da Pešić treba da dozira minutažu Jokiću, tako da može izdrži skoro celu utakmicu.

- Kada Jokić izađe mora da se igra drugačije, jer je tada drugačije. Tu je SAD iskoristio prednost i kada je on bio van parketa bilo je 25-3, tako nešto ludo. Mora da se promeni stil kada on nije u utakmici ili da on igra svih 40 minuta. Izvedite ga na kraju druge deonice da malo predahne i da igra ostatak utakmice - objasnio je Ažinsa.

Meč između Srbije i Amerike je na programu od 21 čas.

