KAKAV SPLET OKOLNOSTI! Aleksandar Komarov ostao bez olimpijskog polufinala, a imao favorita u šaci!

Reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom Aleksandar Komarov, koji se takmiči u kategoriji do 87 kilograma, nije uspeo da se plasira u polufinale Olimpijskih igara u Parizu.

On je u četvrtfinalu za rivala imao drugog favorita za zlato, Mađara Davida Losoncija, koji je rano poveo sa 1:0, a nedugo zatim proslavljao i 2:1, no čelendž srpskog takmičara je urodio plodom i taj drugi poen je obrisan.

Osokolilo je to Komarova, koji je preuzeo inicijativu, poveo, no potom je malo taktizirao, čekajući verovatno da što više vremena prođe, a to je njegov suparnik iskoristio da jednim iznenadnim potezom poravna rezultat.Taj poen, za 2:2, ispostavio sa kao ključan.

Naime, u napetoj završnici, 20 sekundi pre kraja, Komarov je uspeo da serijom dobrih poteza iznenadi Mađara, koji je izguran sa terana, čime je srpski olimpijac poveo sa 3:2 - ali..

To nije bio konačan rezultat.

Snimak je pregledan, ispostavilo se da nije celo stopalo Losoncija napustilo borilište, pa je obrisan srpski poen i "vraćeno" je na semafor 2:2. U preostalih 20 sekundi nije bilo novih poentiranja, a kako je poslednji tehnički poen osvojio Mađar, on je proglašen za pobednika, u skladu sa pravilima rvanja grčko-rimskim stilom.

Njegov rival u polufinalu biće Bugarin Semen Novikov, a ako se mađarski rvač domogne finala, mogao bi da u borbu za bronzu "povuče" Komarova.

