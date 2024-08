SRAMAN UDAR NA ĐOKOVIĆA: Oglasio se poznati novinar i poručio: "Ne, nije najveći ikada"

Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, a sada se javio Šaim Kamal koji piše za portal "Sportskeda" i sramno udario na Đokovića.

FOTO: Tanjug/AP

On je u svom teksu naveo da ne mora da misli da je Đoković GOAT jer je osvojio zlato na Olimpijskim igrama.

- Ne, ja stvarno ne moram da prihvatim da je Đoković GOAT samo zato što je osvojio zlato na Olimpijskim igrama - glasi naslov teksta u kojem je udario na najvećeg tenisera svih vremena.

Dao je obrazloženje u svom tekstu.

- Oni koji su govorili da Đoković nije GOAT pre Olimpijskih igara u Parizu nikad to nisu rekli samo zato što nije imao zlato. Olimpijske igre znače mnogo, naravno, ali ona sama nikada nije bila jedina stvar koja je sprečila da Đoković bude GOAT. To Srbinu daje lepu satisfakciju, čini ga srećnim, priznajem. Ali što se tiče razlike u tome šta je GOAT, a šta ne, žamo mi je, ne. Drugo, postoji mnogo nejasnoća oko termina "Najveći" koje se ne mogu rešiti ni na koji smislen način. Da li je Đoković najuspešniji teniser svih vremena?Da, naravno, 100 odsto. Potpisaću da je to istina. Da li je Đoković teniser sa najviše pobeda u istoriji? Da! Niko ne može da mu se približi. Ali "najveći"? Preklinjem da se razlikuje - piše u tekstu.

Kamal je poznat kao veliki navijač Federera što je i dokazao kroz dalji deo teksta.

- Moglo bi da se tvrdi, ustvari, da je Federer bio ključan u stvaranju imena tenisa u Evropi, čak i u Aziji. Postojao je razlog zašto je svuda toliko voljen. Postoji razlog zašto je i po odlasku u penziju ostao u vrhu najplaćenijih sportista. Imao je igru koja je privlačila ljude i držala ih očaranim. napravio je doživotne sledbenike sporta, postigao da Grend slemovi postanu festival svaki put kada bi stigao do finala - rekao je Kamal.

Na kraju je zaključak bio više nego sraman.

- Novak Đoković je sjajan, veliki teniser. Samo bih voleo da je malo drugačiji u načinu na koji se ponaša kad ne nosi teniski reket da bih mogao više da uživam u njemu - stoji u zaključku.

BONUS VIDEO: SAMO SE NjEMU SKANDIRA: Evo kome su pevali srpski navijači pred meč sa Amerikancima

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.