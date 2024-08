"AUSTRALIJA KANDIDAT ZA ZLATO"!? Srpkinje oprezne pred četvrtfinale Olimpijskih igara

Srpska reprezentativka u košarci Tina Krajišnik izjavila je danas da je Australija iskusan tim koji će ući maksimalno skoncentrisano u meč protiv naše selekcije u četvrtfinalu Olimpijskih igara.

Foto: Profimedia

"One su iskusan tim. U Australiji su Olimpijske igre najvažniji događaj i sigurno žele da osvoje zlato. One će ući maksimalno skoncentrisano u meč, a ne kao protiv Nigerije na početku takmičenja", rekla je Krajišnik.

Košarkašice Srbije u četvrtfinalu Olimpijskih igara sutra igraju protiv Australije.

"Moramo da budemo spremne na fizički meč, one su dosta jake. Imaju one svoje mane, igra u tranziciji i ne brane dobro skok, i to moramo da pokušamo da iskoristimo. Nema pritiska, samo pozitivna trema. Važno je da u glavi budemo spremne. Dobro radimo, provodimo kvalitetno vreme zajedno, i ne gubimo energiju na druge stvari", dodala je Krajišnik.

