''JEDVA ČEKAM!'' Srpski rvač ne može da dočeka da se takmiči na Olimpijskim igrama u Parizu

Reprezentativac Srbije u rvanju Hetik Cabolov izjavio je danas u Beogradu da se dobro oseća i da jedva čeka da se takmiči na Olimpijskim igrama u Parizu.

FOTO: EPA

- Ovo su moje prve Olimpijske igre, osećam se super, smiren sam. Igre su istorijski momenat, koji se ponavlja na svake četiri godine i koji svaki takmičar jedva čeka da se desi. Imam veliku podršku i veliko mi je zadovoljstvo što sam u ovom timu - izjavio je Cabolov na konferenciji za medije na aerodromu "Nikola Tesla" uoči odlaska u Pariz na OI.

Trener Božidar Baltić podelio je svoja očekivanja od nastupa na OI u Parizu.

- Stvarno smo spremni za ovo takmičenje. U prepodnevnim časovima će biti merenja, u poslepodnevnim takmičenje i očekujemo drugi dan takmičenja, borbu za medalju - rekao je Baltić.

Cabolov je debitant na Olimpijskim igrama, on će se takmičiti rvanju slobodnim stilom u kategoriji do 74 kilograma, a prvu borbu će imati 9. avgusta.

Stevan Mićić zbog povrede kolena neće moći da nastupi na Igrama u Parizu.

- Došlo je do povrede zadnjih ligamenata na desnom kolenu, pokušali smo u protekle dve nedelje da to saniramo, da ublažimo, međutim uprkos velikoj želji da nastupi, ništa drugo osim operativnog zahvata nije preostalo. On će u nekom narednom periodu morati da se podvrgne operaciji ligamenata desnog kolena. Očekuje se oporavak od šest meseci. Ova povreda je za rvanje slobodnim stilom jako česta i upečatljiva - izjavio je Dejan Jovičić, trener Stevana Mićića.

